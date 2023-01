Afrique: Sommet de la voix du Sud - Les attentes des pays moins avancés prises en compte au G20

Dans le cadre d'une initiative nouvelle et unique, l'Inde accueillera un sommet " virtuel spécial " les 12 et 13 janvier prochains. Ce " Sommet de la voix du Sud ", placé sous le thème " Unité de voix, unité d'objectif " vise à rassembler les pays du Sud pour qu'ils partagent leurs perspectives et leurs priorités sur une plateforme commune.

Plus de 120 pays sont invités à participer à ce sommet, dont Madagascar qui sera représenté par la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Marie-Orléa Vina.

Cette initiative est conforme à la déclaration du Premier ministre, Shri Narendra Modi, selon laquelle la présidence indienne du G20 sera façonnée en consultation avec les partenaires du G20, mais également avec les compagnons de route du Sud, dont la voix n'est souvent pas entendue. L'initiative s'appuie sur la philosophie indienne Vasudhaiva Kutumbakam qui prône et privilégie le sentiment d'unité à une humanité commune, à des objectifs de développement communs et à une quête commune d'un ordre mondial fondé sur des règles et la paix internationale.

L'appellation Sud global ou pays du Sud était un concept désignant, dans les années 1980, les pays caractérisés par un IDH et un PIB par habitant faible. Ils sont majoritairement situés dans la partie Sud des continents émergés. Malgré les importantes évolutions sur l'échiquier économique mondial, il reste, parfois encore, utilisé de nos jours pour désigner ce qu'on appelle aujourd'hui les pays les moins avancés. Par opposition, on appelait pays du Nord ou le Nord les pays caractérisés par un IDH et un PIB par habitant élevés, aujourd'hui nommés pays développés.

Actuellement à la présidence du G20 ou le Groupe des vingt, l'Inde veut offrir aux pays qui ne font pas partie du processus du G20, l'opportunité de partager leurs idées et leurs attentes vis-à-vis de ce forum intergouvernemental annuel. En rappel, le Groupe des vingt (G20) comprend les pays du G8 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Royaume-Uni, Italie, Japon et Russie), l'Union européenne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique, l'Afrique du Sud et la Turquie. Il a été conçu dans le but d'améliorer la coordination des politiques de croissance et la gestion des crises financières, ainsi que de réduire les abus et les activités illicites dans le système financier.

Le Sommet de la voix du Sud, quant à lui, prévoit dix sessions durant les deux jours de réunion virtuelle. Chaque session devrait voir la participation de dirigeants/ministres de 10 à 20 pays. Le thème de la session inaugurale des dirigeants est " La voix du Sud pour un développement centré sur l'humain " et celui de la session de clôture des dirigeants est " Unité de voix - Unité d'objectif ". Par ailleurs, plusieurs thèmes seront également abordés durant les 8 sessions ministérielles prévues dont " La sécurité énergétique et le développement - Feuille de route vers la prospérité " ou " La coopération pour construire des systèmes de santé résilients " entre autres...

L'Inde veillera à ce que les contributions des pays partenaires aux délibérations de ce Sommet de la voix du Sud soient dûment prises en compte au niveau mondial.