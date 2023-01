Madagascar: Risques et catastrophes - Quatre sites d'hébergement pour les sinistrés à Tana

La Commune urbaine d'Antananarivo et le Bureau national de gestion des risques et catastrophes se préparent aux éventuelles catastrophes qui pourraient survenir pour cette saison cyclonique. Des exercices de simulation ont été organisés et les sites d'hébergement pour accueillir les sinistrés sont déjà identifiés.

Les préparatifs vont bon train pour la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) sur les risques et désastres avec le début de cette saison cyclonique. Des efforts sont déployés pour que les sinistrés ne soient plus hébergés dans les établissements scolaires sauf en cas de force majeure. C'est dans ce sens que le Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC) avec la CUA ont prévu de mettre en place quatre sites pour les accueillir. Il s'agit de l'ANS Ampefiloha pour les sinistrés issus des fokontany Andavamamba Anjezika I et Antetezanafovoany I ; le Gymnase Mahamasina pour les fokontany Mandrangombato I ; Anosibe Ouest II et Ambanin'Ampamarinana ; Tanimainty pour le fokontany Ankasina et le centre SEBA pour le fokontany IIIG Hangar. Des améliorations seront également apportées au niveau de l'accueil des sinistrés abrités dans les tentes. Ils bénéficieront des blocs sanitaires et des latrines ainsi que des matelas pour qu'ils ne dorment pas à même le sol.

Vulnérables

En parallèle, des exercices de simulation (SIMEX) ont été organisés pour inciter les habitants dans les quartiers vulnérables à quitter les lieux et rejoindre ces sites en cas d'inondation pour les quartiers bas et les risques d'éboulements rocheux pour la ville haute. Une descente conjointe menée par le BNGRC et la CUA a déjà eu lieu pour l'identification des ménages vulnérables aux catastrophes.40 familles composées de 200 personnes issues des 8 fokontany au niveau des Ier et IVe arrondissements y ont participé. Ce sont particulièrement des personnes vulnérables composées spécialement de femmes allaitantes, de femmes enceintes, d'enfants, de personnes âgées, de personnes en situation de handicap et en situation de précarité. 103 volontaires de la Croix Rouge malgache ont également participé aux actions de sensibilisation lors des SIMEX.