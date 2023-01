Madagascar: MICC - Edgard Razafindravahy, plus déterminé que jamais

Une détermination à toutes épreuves. C'est avec ce sentiment que le ministre de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC), Edgard Razafindravahy entend poursuivre et terminer les actions qu'il a commencées depuis.

L'annonce a été faite hier à l'issue de l'habituelle cérémonie de levée des couleurs nationales, dans la cour du ministère, au début de chaque semaine. Mais c'est aussi une détermination adressée à tous les agents du MICC à qui, d'ailleurs, il a renouvelé ses instructions pour davantage d'efforts et de persévérance dans l'exécution de leurs tâches. Edgard Razafindravahy a ainsi déclaré : " Un travail porteur de succès est attendu de nous cette année ". Le ministre n'a pas omis de rappeler également à cette occasion, le message du président de la République Andry Rajoelina lors don discours à la nation du 31 décembre dernier, comme quoi, cette année 2023 sera " l'année de la victoire ". Parmi ses autres instructions, Edgard Razafindravahy a insisté, outre les efforts attendus de chacun, que les actions et travaux soient menés et réalisés dans l'honnêteté, loin du vol et de la corruption.

Rappelant encore la mission principale de son département, le ministre a souligné la prise en charge de la vie quotidienne de la population qui constitue est une responsabilité importante du MICC. Cette prise en charge touche aussi l'encadrement des entreprises et industries qui fournissent des emplois aux populations. Dans ce même sillage, il note encore l'importance de la production des biens dont les citoyens ont besoin. Une production... locale qui contribuera à diminuer les importations.

Denrée vitale

À cet égard, le ministre a surtout mis en exergue la mise en place des pépinières industrielles et autres unités industrielles dont les productions contribuent largement à cette diminution des importations. C'est le cas, entre autres, des unités sucrières implantées dans diverses régions, de l'unité de cimenterie qui vient d'être inaugurée récemment à Ibity (Antsirabe), et de plusieurs autres entreprises ou industries en cours d'installation et dont leur opérationnalité est attendue cette année.

Voilà pourquoi Edgard Razafindravahy a souligné qu'il est déterminé à poursuivre tous ces travaux jusqu'à leur terme. Il concède toutefois qu'en dépit de tous les travaux réalisés jusqu'ici, beaucoup reste encore à faire. Evoquant particulièrement les produits de première nécessité (PPN) dont le riz, Edgard Razafindravahy s'est montré très ferme. " Nous savons tous que la majorité de la population est en difficulté en raison de l'augmentation du prix du riz produit localement en cette période de soudure.

Cependant, j'ai déjà dit que les agriculteurs ne devraient pas être lésés éternellement. En faisant un petit calcul rapide, le prix du kilo de riz ne devrait pas être inférieur à 1800 ariary ", a-t-il déclaré tout en soulignant également l'importance de l'importation de riz par la SPM, lequel est déjà largement répandu dans tous les marchés du pays et dont le prix de vente est aussi accessible à toutes les bourses. C'est d'ailleurs aussi à cet effet que le MICC ne cesse d'intensifier ses missions de contrôles des stocks et des prix de cette denrée vitale pour les Malgaches... , l'objectif étant de surveiller les velléités de spéculation et/ou de malversation qui pourraient survenir.

Et le ministre de conclure en affirmant qu'il n'y a rien d'autre que l'augmentation de la production et la construction de routes pour pouvoir promouvoir les filières qui apporteront le développement à Madagascar.