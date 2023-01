Madagascar: PPN - Les points de distribution du Vary Tsinjo multipliés

Le prix du riz local accuse une hausse depuis quelque temps. Le Vary Tsinjo atténue l'augmentation.

On est en pleine période d'inter saison. Comme à l'accoutumée le riz du prix local accuse une hausse plus ou moins importante. Dans certains marchés le kapoaka du vary gasy atteint 1000 ariary. Soit 3500 ariary le kilo. D'autres facteurs favorisent cette hausse à l'image de la pluie qui rend certaines régions productrices de riz inaccessible. L'état des routes nationales constitue également un facteur important de cette hausse. Quand on sait qu'il faut mettre désormais cinq heures pour rallier Moramanga depuis Tana à cause de l'état lamentable de la route, on comprend la majoration du prix riz venant d'Ambatondrazaka, le grenier à riz du pays. Il faut dire que peu de ménages peuvent se permettre de manger du riz trois fois par jour à ce prix là. L'État à travers le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation est bien conscient de la faiblesse du pouvoir d'achat de la population.

Filét de securité

C'est la raison pour laquelle il a créé le Tsena mora et le Vary Tsinjo importé par le SPM à titre de filet de sécurité pour venir en aide à la population. Mieux, l'Ètat via le Micc vient de multiplier le nombre des points de distribution du Vary Tsinjo. Ainsi soixante-cinq fokontany disposent actuellement de points de distribution du Vary Tsinjo. En outre cent quatre vingt- neuf épiceries vendent du Vary Tsinjo à 650 ariary le kapoaka. Un prix abordable pour la majorité des consommateurs.

Ces chiffres seront encore augmentés au fur et à mesure de manière à ce que tous les fokontany en sont servis. L'objectif est bien évidemment de couvrir tout le pays.