Madagascar: Tennis-Championnat d'Afrique U14 - Trois raquettes malgaches filent en demi

Fortunes diverses pour le clan malgache. Trois jeunes raquettes malgaches ont obtenu leurs tickets hier, pour les demi-finales du championnat d'Afrique australe des jeunes U14 et U16 qui se joue actuellement à Harare au Zimbabwe.

Les jeunes Malgaches ont affiché leur détermination de faire quelque chose de merveilleux en surclassant une à une leurs adversaires jusqu'en quarts de finale. Chez les filles, Mirindra Razafinarivo dans son quart de finale a battu la Sud-Africaine Morgan Jordaan tête de série numéro 2 en trois manches, 4/6 7/5 6/3. Un match plutôt équilibré pour les deux adversaires. Au premier set, les deux jeunes femmes ont répondu coup sur coup jusqu'à quatre jeux partout. Morgan Jordaan a réussi un break contre Mirindra Razafinarivo et elle s'est adjugée le premier set. Au second set le bras de fer a continué jusqu'à cinq jeux partout. Très patiente dans son échange, Mirindra Razafinarivo a empoché la seconde manche et elle est revenue à un set partout. Voyant son adversaire à sa portée à chaque échange, elle a agressé d'entrée la jeune Sud-Africaine et c'est une attitude payante car Mirindra a réussi à breaker par deux fois Morgan Jordaan. Par cette victoire en trois manches, elle est qualifiée en demi-finale.

Un peu attristant

Mitia Voavy Andraina, l'autre Malgache qui vient de remporter le titre du circuit ITF World Tour junior, Grade 4 à Nairobi, n'a pas fait de détail contre son adversaire du jour en quart de finale. Elle a surclassé la Sud-Africaine Yenzokuhle Dladla en deux sets, 6/2 6/3. Un match dominé de bout en bout et acquis sans contestation en moins d'une heure.

La seule ombre au tableau pour les filles malgaches a été la défaite d'Iriela Rajaobelina en quart de finale, battue par la Zimbabwéenne Tinotenda Chipfakacha en trois sets, 6/1 3/6 2/6.

Chez les garçons, Mirija Andriantefihasina est qualifié en demi-finale en écartant sur sa route le jeune Mauricien Ayemerice Thomas en deux manches, 6/2 6/1. Il n'a laissé aucune chance à son adversaire, dont le jeu est basé sur un gros lift. Il a réussi à gérer le match en étant patient et en osant attaquer dès que l'occasion se présente. Une attitude payante qui a mis à mal son adversaire. Le jeune Mauricien n'est pas arrivé à contrer la précision chirurgicale en contre de son adversaire. L'autre garçon malgache, Mahery Raoily, malgré sa rage de vaincre, n'a pu rien faire devant le Sud-Africain J.P. Snyman. Il a été battu en trois manches, 6/7 6/2 3/6.

À propos de la journée d'hier, Zarah Razafimahatratra, coach de l'équipe nationale, s'est déclarée expliqué " très contente et très fière de nos résultats, mais c'est un peu attristant par la défaite d'Iriela car on n'est pas complète en demi. La compétition est super, le niveau et au top. Oui Iriela a perdu car elle a commis trop de fautes directes. De plus, c'est une Zimbabwéenne qui joue sur sa terre donc le public est derrière elle. Réussir à qualifier trois de nos jeunes est une belle performance. En double toutes nos raquettes sont en quarts ".