Madagascar: Football / CHAN amical - Les Barea tenus en échec par les Mena

Madagascar et le Niger se sont séparés sur le score de zéro partout en match amical, hier à Tabarka en Tunisie. Les Barea joueront un dernier match de préparation le 12 janvier en Algérie.

Ni victoire ni défaite. À l'issue de leur dernier match test de préparation en Tunisie en vue du Championnat d'Afrique des nations en Algérie, les Barea et les Mena du Niger se sont séparés sur le score nul et vierge, hier à Tabarka. C'était le quatrième match test pour les protégés du sélectionneur, Romuald Félix Rakotondrabe dit "Roro", en un mois de regroupement et le deuxième en terre tunisienne. "Les joueurs ont bien joué durant les quatre vingt-dix minutes et j'en suis fier ... C'était une occasion pour rectifier les erreurs lors du match contre le Congo ", souligne-t-il.

"Nous n'avons pas encaissé de but. Ils étaient efficaces sur le plan de la défense, malgré quelques failles. Certes, nous avions eu de nombreuses occasions, mais je préfère rater beaucoup d'occasions au lieu de ne rien créer. Ils ont bien appliqué ce que nous avons fait à l'entraînement", dit-il en analysant le match. Un dernier match sans défaite avant d'entamer le Chan est très important mentalement pour les joueurs, selon toujours le coach. Concernant les ratages à la finition, "les joueurs devraient se concentrer un peu plus au devant but au lieu de se précipiter", reconnait l'entraîneur des Barea.

Dernier match test

Les Barea envisagent de jouer un dernier match test en Constantine en Algérie le 12 janvier, et l'équipe adverse reste encore à confirmer. " Notre mission principale est de jouer et d'avoir les meilleurs résultats au Chan. Après toutes ces préparations intenses, je pense que les joueurs pourront créer la surprise", estime Roro Rakotondrabe. Concernant l'historique des récentes rencontres entre les deux nations, Madagascar a défait par 6 buts à 2 le Niger au match aller de la phase qualificative à la Coupe d'Afrique des nations en novembre 2019, et zéro partout au retour, fin mars 2021. Le Niger a également pu tenir en échec sur le score nul et vierge le Sénégal ce vendredi. Au vu des résultats en matchs de préparation, on peut dire que le bilan est plutôt positif, mais beaucoup reste aussi à faire.

Sur quatre matchs tests, deux victoires de 3 buts à 1 contre la sélection des expatriés de La Réunion, le 17 décembre à Mahamasina, et un à rien contre l'Uscafoot, le 30 décembre à Alarobia, ont été enregistrées. Ils ont été tenus en échec par les Nigériens hier. Concernant le calendrier de matchs de groupe, les Barea affronteront le 15 janvier à 22 heures, heure malgache, les Black stars du Ghana ; le 19 janvier à 19 heures ils rencontreront les Lions de l'Atlas du Maroc; et le 23 janvier ils seront face aux Crocodiles du Nil du Soudan. La délégation ralliera l'Algérie ce mercredi.