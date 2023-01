Soudan: CHAN-2022 (Soudan) - Faire mieux que les médailles de bronze de 2011 et 2018

ALGER — Le Soudan, qui s'apprête à participer pour la troisième fois au championnat d'Afrique des Nations de football (CHAN) dont la 7e édition aura lieu en Algérie (13 jan-4 fév 2023), tentera de faire mieux que ses deux médailles de bronze remportées lors des éditions de 2011 et 2018.

Pour être présent à la 7e édition en tant que représentant de la zone CECAFA, le Soudan avait éliminé Djibouti (7-3), sur l'ensemble des deux matchs (aller-retour).

Et en Algérie, les protégés de l'entraineur-chef de l'équipe nationale du Soudan, Burhan Tia, auront fort à faire dans un groupe C composé du Ghana, Maroc et Madagascar, et domicilié au stade Mohamed Hamlaoui de Constantine.

Et d'ajouter: " je reste optimiste et j'ai une grande confiance dans les stars de la sélection et leurs capacités de se surpasser lors des matchs difficiles".

Pour préparer le rendez-vous africain, l'entraineur Tia, à la tête des "Faucons de Jediane" depuis l'année dernière, juste avant la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun, en remplacement d'Hubert Velud, s'est appuyé sur les joueurs locaux les mieux préparer, les plus en forme, et qui ont jouent constamment avec leurs clubs. "On aura besoin de joueurs prêts qui peuvent donner le meilleur rendement lors du tournoi", a assuré le coach.

De là, le stage de Tunis tombe à point nommé et sera très bénéfique, estime l'entraineur du Soudan: " Je crois que le regroupement d'acclimatation de Tunis, à quelques jours du CHAN, aura de bons résultats sur le groupe. Il va permettre aux joueurs d'avoir un aperçu sur ce qui les attend en Algérie, côté conditions climatiques, et on aura la possibilité de jouer quelques matchs pour apporter les derniers réglages et être fin prêt au tournoi final", a-t-il assuré.

A Constantine, la mission est difficile, mais pas impossible

Avec un palmarès de deux médailles de bronze, les "Faucons de Jediane" rejoindront la ville de Constantine, avec l'ambition de passer le cap du 1er tour, chose assez difficile, mais pas "impossible", selon le coach de la sélection. Pour cela, il faut assurer des points face à leurs adversaires, au stade Mohamed Hamlaoui, complètement rénové pour le championnat.

Pour pouvoir atteindre son objectif, la sélection du Soudan comptera sur l'expérience de ses dernières participations: 2018 où l'équipe a gagné le bronze, après sa victoire devant la Libye (4-2) aux tirs au but. Après un bon parcours (2e du groupe, deux succès et un nul), elle a éliminé la Zambie 1-0 (quart), avant de s'incliner face au Nigeria (1-0) en demi-finale.

C'est le même parcours d'ailleurs, que l'équipe a réalisé en 2011 au Soudan. A domicile, les Soudanais ont pris le bronze en battant l'Algérie (1-0), après un bon parcours: 1er du groupe (deux succès et un nul), vainqueur du quart de finale face au Niger (4-3) aux tirs au but et une élimination en demi-finale, face à l'Angola aux tirs au but (4-2).

Au CHAN 2022, l'entraineur Burhan Tia comptera sur un effectif, composé essentiellement des deux clubs phares du pays, Al Merreikh et Al Hilal. Le groupe sera certainement conduit par l'attaquant d'Al Hilal Mohamed Abdelrahmane Youssef (26 ans). Le joueur a connu un bon début de saison, avec deux buts marqués en quatre matches de Ligue des Champions pour Hilal. Il sera épaulé par l'infatigable milieu de terrain Walieldin Khedr (28 ans), auteur de plus de 30 sélections en équipe nationale.

Au niveau des clubs, le Soudan compte une belle histoire au niveau africain, avec notamment Al Hilal et Merrikh, les plus titrés de son histoire. Al Hilal, club le plus titré du Soudan avec 29 titres de Premier League, a connu un succès sur le continent, avec deux finales de Ligue des Champions (1987-1992), les demi-finales en 2007, 2009, 2011 et 2015.

De son côté, Al Merreikh, 19 fois champion de la Premier League soudanaise, a participé 27 fois à la Ligue des champions, et sa meilleure performance est un quart de finale en 1975, en plus des phases de groupes des saisons (2020-21, 2021-22 et 2022-23). Le club a été vainqueur d'une Coupe des vainqueurs de coupe de la CAF en 1989, demi-finaliste en (1992 et 2012) et finaliste en 2007.

Calendrier des matchs du Soudan:

15 janvier : Maroc - Soudan (17h00) Stade Hamlaoui de Constantine

19 janvier : Ghana - Soudan (20h00) Stade Hamlaoui de Constantine

23 Janvier : Soudan - Madagascar (20h00) Stade Miloud Hadefi, d'Oran.

La fiche du Soudan, aligné dans le groupe C duchampionnat d'Afrique des nations de football (CHAN 2022) en Algérie:

Palmarès CHAN: 3e participation

Meilleur résultat: 3e en 2011 et 2018

Classement Fifa :128e

Président de la Fédération: Mutasim Jaafar Sarkhatm

Affiliée à la Fifa: 1948

Affiliée à la CAF: 1957

Principaux clubs : Al-Hilal, Al Merreikh, Ahly Shendi

Qualification: Le Soudan s'est qualifié aux dépens du Djibouti (4-1, 3-2)

Sélectionneur actuel : Burhan Tiye

Le joueur vedette : Walid Bkhit.