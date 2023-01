Madagascar: Trafic de cannabis - Tentative de corruption de gendarmes, neuf individus arrêtés

Les gendarmes d'Alasora ont réalisé un joli coup en interceptant un véhicule et en y découvrant 47 kg de cannabis. Neuf individus ont été arrêtés pour détention illégale de stupéfiant, dont six dealers et trois interpellés pour complicité. Les faits se sont produits samedi vers 20 heures 30.

Alertés sur la présence d'un véhicule suspect dans le fokontany Miadana, commune d'Alasora, des éléments de la gendarmerie se sont dépêchés immédiatement sur les lieux indiqués. Le comportement étrange du conducteur a poussé les forces de l'ordre à le contrôler. L'homme était visiblement nerveux devant les gendarmes. Après une fouille minutieuse dans la voiture, il a été découvert quatre sacs couverts de chanvre indien. Au total, le cannabis pesait 47 kilos. En parallèle, les gendarmes ont décidé de poursuivre leurs actions. Appuyés par les riverains, ils ont interpellé cinq autres individus qui s'avéraient être de mèche avec le conducteur de la voiture.

Suite aux faits, trois autres personnes se sont présentées devant le poste de la gendarmerie et ont tenté de corrompre les gendarmes en leur proposant une somme d'argent conséquente. Ils voulaient soudoyer les gendarmes afin de libérer leur camarade en échange de 4 millions d'Ariary. Les gendarmes n'ont pas du tout apprécié la tentative de corruption et ont placé aussitôt les individus en garde à vue. Ils sont poursuivis pour complicité et tentative de corruption. Ce n'est pas la première fois que ce genre de fait se produit.

La gendarmerie continue la lutte contre le trafic et la détention de stupéfiants et celle-ci se subdivise en deux volets, préventif et répressif. En matière de prévention, les forces de l'ordre sensibilisent la jeunesse, et les adultes, dans un cadre professionnel, aux dangers de la consommation de stupéfiants. Le volet répressif concerne l'arrestation des dealers et trafiquants. La gendarmerie travaille avec d'autres services et ministères dans la lutte contre le trafic de drogue dont la douane et le ministère de la Justice.