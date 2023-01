Madagascar: Présentation de vœux - Valse des institutions à Iavoloha

Comme à l'accoutumée, depuis les quatre années de pouvoir du président Andry Rajoelina, il n'y aura pas de banquet officiel de présentation de vœux réservé aux corps constitués cette année. Politique d'austérité budgétaire oblige.

En revanche, le couple présidentiel a donné une occasion à tous les hauts responsables étatiques de présenter leurs vœux de Nouvel An lors d'une rencontre sobre et sans tam-tam. La grande famille de la Présidence de la République et le gouvernement ont ouvert le bal mercredi dernier. Hier, une valse des institutions a eu lieu au Palais d'Iavoloha. Toutes les Institutions de la République, en l'occurrence le Sénat, l'Assemblée nationale, la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), la Haute Cour de Justice, l'Association Fitia, ainsi que tous les organismes rattachés à la Présidence de la République tels que la Grande Chancellerie, la Médiature, l'IGE, le Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité (CSI), le SAMIFIN, le Programme de Réforme pour l'Efficacité de l'Administration (PREA), le Conseil Supérieur de la Magistrature... se sont présentés à Iavoloha pour rencontrer le Chef de l'Etat et son épouse Mialy Rajoelina.

Toutes les institutions ont offert un " solom-body akoho " au couple présidentiel. Pour sa part, le président Andry Rajoelina a rappelé les enjeux et les défis à relever par tous les responsables durant cette année 2023 qui représente la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle. Le Chef de l'Etat encourage tout un chacun à multiplier les efforts pour mener à bien les actions au développement. Il n'a pas non plus oublié de remercier chaque institution pour les efforts ayant abouti aux résultats obtenus durant les quatre années passées.

Défis des urnes

*Durant la présentation de vœux de l'Assemblée nationale, le président Andry Rajoelina a formulé un discours plutôt politique. Il a profité de l'occasion pour rappeler à l'ordre les députés qui ont fomenté une motion de censure contre le gouvernement Christian Ntsay. En cette année électorale, le numéro Un d'Iavoloha tente de rameuter ses partisans et collaborateurs en les incitant à faire preuve de loyauté, de se rassembler et d'unir les forces pour préparer la Présidentielle. Il lance ainsi un appel à la solidarité à l'endroit de tous les partisans du régime afin de faire face aux défis des urnes. Reste à savoir si cet appel lancé par le Chef de l'Etat sera suivi par les députés MAPAR/IRD dont bon nombre ont déjà montré les dents contre les membres du gouvernement.

D'ailleurs, après leur rencontre avec le président de la République, certains députés, en l'occurrence le député élu à Tana V, Naivo Raholdina se sont permis d'accorder une interview à la presse pour évoquer l'importance d'un remaniement gouvernemental. Il convient de noter aussi que les parlementaires pro-régime n'étaient pas au grand complet durant cette présentation de vœux au couple présidentiel. Pour l'heure, la date de la présentation de vœux pour le Corps diplomatique et consulaire n'a pas encore été dévoilée.