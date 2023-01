Madagascar: Protection de l'environnement - 5 500 foyers améliorés à produire pour Taolagnaro et Ambovombe

Le bois de chauffe et le charbon de bois sont indispensables dans le Sud. Cependant, la gestion durable des ressources représente une grande problématique.

Afin de réduire la consommation de ces sources d'énergie, l'ADES (Association pour le Développement de l'Energie) et le Programme AFAFI Sud (Appui au financement de l'agriculture et aux filières inclusives), œuvre ensemble pour la mise à disposition de solutions, dans le cadre de leur partenariat sur deux ans. En effet, l'utilisation généralisée du bois de chauffe et du charbon de bois dans les régions Androy et Anosy favorise la déforestation et la dégradation rapide de l'environnement.

Ce fléau a déjà engendré de graves impacts sur la résilience, la subsistance et la qualité de vie de la population locale. D'après leurs représentants, la solution apportée par AFAFI Sud et ADES consiste à encourager l'utilisation d'autres sources d'énergie moins nuisibles à l'environnement et à promouvoir les techniques permettant d'économiser le charbon de bois. La stratégie adoptée concerne la vulgarisation des foyers améliorés, qui permettent de réduire considérablement la consommation de charbon de bois.

Durant la mise en œuvre du projet, les deux entités comptent soutenir la production de plus de 5 500 foyers améliorés ADES pour Taolagnaro et Ambovombe, où les bois de chauffe et le charbon de bois sont très utilisés. En effet, ces foyers améliorés sont déjà disponibles sur le marché local de ces zones. À noter que cette solution offre des avantages d'ordre économique, outre la contribution à la protection de l'environnement.