Madagascar: Un nouveau concert pour Lalie - Lalie continue sur sa lancée avec "Eo anilanao "

Pour cette nouvelle année, Lalie signe un nouveau départ. Après une longue absence, la chanteuse est déterminée à renouer avec la scène.

Pour preuve, la chanteuse retrouvera ses fans l'après-midi du 28 janvier. Suite logique de " Tsotr'izao ", " Eo anilanao " prend place et ce sera au Les Marseillais Ambatobe, en concert privé. Elle fera revivre les titres qui lui ont permis de se faire une notoriété dans le milieu. Si " Feo roa " est l'une des chansons les plus appréciées de son répertoire, il est indéniable que sa voix de velours séduit toujours autant.

Active comme jamais, Lalie reprend sa carrière et compte se remettre en selle pour de bon. " Si vous le souhaitez, remplissons de rire et de bonne humeur cette année 2023. Plongeons dans la musique avec Lalie. Je sais que nous sommes tous mélomanes, mon équipe et moi promettons de donner le meilleur de nous-mêmes " peut-on lire sur sa page Facebook récemment ouverte. Une publication qui fait bien des heureux.

Pour rappel, Lalie a pu retrouver le chemin de la scène depuis le mois de décembre. Le succès fulgurant étant au rendez-vous, elle compte reprendre et ne plus s'arrêter. Avec l'aide et le soutien de ses proches, artistes et famille, mais également celui du public, Lalie en est à sa deuxième date. Dans tous les cas, la savoir remise sur pied fait plaisir à beaucoup. Les internautes n'hésitent pas à la solliciter pour d'éventuels spectacles de plus grandes envergures. Toutefois, l'artiste est déjà en train de se pencher sur son agenda et tient parole. Comme c'est le cas pour ce deuxième rendez-vous de come-back, chose promise, chose due !