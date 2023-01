Madagascar: Pollution atmosphérique par les particules fines - Aucune ville malgache dans le top 20 des villes à l'air le plus pollué au monde

Selon les données de l'OMS, plus de 92 % de la population mondiale vivent dans une atmosphère à taux de particules fines trop élevé, jusqu'à 10 fois plus que le seuil fixé par l'OMS.

Plus de neuf personnes sur 10 dans le monde, qu'elles résident en milieu urbain que dans des zones rurales, respirent un air trop pollué par les particules fines. Autrement dit, les concentrations de particules fines PM2.5 (de dimensions inférieures à 2,5 micromètres) sont supérieures à la limite fixée par l'Organisation mondiale de la santé, qui est d'environ 10 à 15 microgrammes par mètre cube d'air, et un grand maximum de 20 microgrammes). Ces particules fines, essentiellement composées de sulfates, de nitrates ou de carbone noir, pénètrent profondément dans les poumons et atteignent même la circulation sanguine et le cœur. L'exposition à l'air ambiant excessivement pollué est à l'origine de décès prématurés de plus de 7 millions de personnes par an, dont 90% en Afrique et en Asie.

La pollution atmosphérique a des conséquences évidentes sur la santé. Mais au-delà, elle impacte également sur la biodiversité en dégradant les écosystèmes dans les zones forestières et les cours d'eau.

Antananarivo

Le top 20 des villes à l'air le plus pollué par les particules fines au monde ne comprend aucune ville de Madagascar. Néanmoins, la situation dans la capitale, Antananarivo, ne peut pas être qualifiée de satisfaisante. En effet, selon les mesures effectuées régulièrement par Météo Madagascar au niveau de plusieurs sites à Antananarivo dont notamment à Ambohidahy, Andranomena, Andraharo et Ampandrianomby, la qualité de l'air est qualifiée maintes fois de " malsaine pour les personnes sensibles, voire " pour tout le monde ". La semaine dernière, la situation en matière de qualité de l'air était qualifiée de " modérée ". L'échelle de la qualité de l'air indique un niveau " modéré " lorsque les concentrations de particules fines PM2.5 sont comprises entre 12 et 35μg. Cependant, ces concentrations descendent rarement en dessous du seuil de 15μg.

Villes

Dans le top 20 des villes présentant une pollution atmosphérique parmi les plus élevées au monde, figure la ville de New Delhi, en Inde. Le taux de concentration en particules PM10 atteint 292 μg par mètre cube en moyenne. La pollution de l'air y est visible par la présence d'une brume nocive. Cette situation y fait perdre une dizaine d'années d'espérance de vie selon un rapport datant de 2018. En seconde position figure Dakar avec 146 μg de PM10 et à la troisième place se tient la ville de Mumbaï avec 104µg de PM10. Beijing arrive en quatrième position, avec 92µg de PM10. Cependant cette ville a annoncé en février 2019 avoir atteint son plus bas niveau de pollution en affichant une concentration de PM2.5 de 51µg par mètre cube. Un niveau atteint grâce à des aménagements au niveau des activités économiques (usines, énergie, etc... ), mais également en mettant en place des mesures telle l'interdiction des voitures trop polluantes ou encore la plantation d'arbres.