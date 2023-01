Tunisie: Découverte à Gabès des vestiges d'un mur et d'un sol carrelé datant de l'époque romaine

Des fouilles archéologiques effectuées par les équipes de l'Institut national du patrimoine (INP) à Sidi Mahdi, dans la ville de Gabès, ont permis de découvrir les vestiges d'un mur et d'un sol carrelé datant de l'époque romaine.

Dans un post publié, lundi, sur son réseau social Facebook, l'Institut a annoncé une découverte assez importante qui constitue un rare témoignage archéologique pour cette ville, du Sud-Est de la Tunisie, qui est citée dans de nombreuses sources de l'antiquité.

En attendant les résultats complets des fouilles, l'INP a avancé la probabilité d'un temple romain et d'un monument qui faisait partie du domaine public.

Les fouilles en question ont été dirigées par les Professeurs Ali Drine et Sami Ben Tahar avec la participation de chercheurs et conservateurs de l'INP-Gabès.

Selon le site de l'INP, l'inspection régionale du patrimoine est constituée d'une circonscription territoriale comprenant plusieurs gouvernorats. Gabès appartient à l'inspection régionale du Sahel-Sud (Sfax, Gabès, Médenine et Tataouine) qui a son siège dans la ville de Sfax.

Les autres inspections régionales sont réparties entre le Nord-Est (Tunis, Ariana, Ben Arous, Zaghouan, Nabeul, Bizerte et Manouba), le Sahel (Sousse, Monastir et Mahdia), le Nord-Ouest (Kef, Jendouba, Béja et Siliana), le Centre-Ouest (Kairouan, Sidi Bouzid et Kasserine) et le Sud-Ouest (Gafsa, Tozeur et Kébili).

L'INP est un établissement public placé sous la tutelle du ministère des Affaires Culturelles. Cette institution scientifique et technique est chargée d'établir l'inventaire du patrimoine culturel, archéologique, historique, civilisationnel et artistique, de son étude, de sa sauvegarde et de sa mise en valeur, lit-on sur le site de l'Institut.

La préservation, la sauvegarde et la restauration des sites archéologiques, des monuments historiques et des ensembles urbains traditionnels sont parmi ses principales missions. L'INP organise et entreprend la recherche, la fouille, l'inventaire et la prospection dans les domaines du patrimoine archéologique, historique et civilisationnel à travers les différentes périodes.

crédit photo : © Institut National du Patrimoine -