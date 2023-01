Sénégal: Hausse des prix de l'électricité et du super et du gasoil - Les nantis subventionnent les démunis

Le réajustement des prix de l'électricité, du gasoil et du supercarburant devrait permettre à l'Etat d'économiser en 2023 quelques 99,7 milliards de FCFA pour l'électricité et 158,5 milliards pour les produits pétroliers, soit un total de 258,2 milliards de FCFA.

Le gouvernement a décidé de réduire les subventions de l'Etat sur l'électricité, le gasoil et le supercarburant. Pour l'électricité, la mesure prend effet à compter du 1er janvier 2023 pour les clients en Post Paiement et du 8 janvier 2023 pour les clients en Prépaiement, suivant la décision d'approbation de la grille tarifaire soumise par Senelec à la Commission de régulation du secteur de l'énergie (Crse) le 30 décembre 2022, au regard des dispositions législatifs et réglementaires applicables, à la suite de la consultation publique relative à la révision des conditions tarifaires de Senelec pour la période 2023-2027. En effet, selon la ministre du Pétrole et des énergies Aissatou Sophie Gladima, " les factures sont faites en fonction de trois tensions : la Basse, la Moyenne et la Haute Tension. Sur la basse tension, au-delà de 150 KWh, il sera procédé à une hausse moyenne de 18,97 FCFA/KWh. Sur la Moyenne, il est attendu une hausse moyenne de 22,79 FCFA/KWh ".

Le supercarburant et le gasoil concernés.

Pour ce qui est du carburant, il importe de distinguer plusieurs types de carburant : le gasoil, le diesel Oil, le supercarburant, l'essence pirogue, etc. De tous ces produits, seuls le supercarburant et le gasoil des véhicules sont concernés par la hausse. Pour ce qui concerne les carburants automobiles, le litre de gasoil aurait dû couter 1019 FCFA en moyenne en 2022 et le litre du supercarburant 1063 FCFA en moyenne en 2022. Or, l'Etat avait maintenu le prix du gasoil à 655 FCFA toute l'année et le prix du supercarburant a été maintenu à 755 FCFA jusqu'au mois de juin, puis 890 FCFA de juin à décembre 2022. " La subvention sur les produits pétroliers a donc couté à l'Etat 583,5 milliards de francs CFA en 2022. C'est pourquoi l'Etat a décidé de faire un ajustement de 100 FCFA sur le gasoil et le supercarburant, ce qui équivaut à ramener le prix du gasoil à 755 FCFA et celui du supercarburant à 990 FCFA ", a expliqué madame Gladima. Avant d'expliciter : " Des mesures d'accompagnement seront prises pour subventionner directement les transporteurs, afin que ce réajustement n'ait pas d'impact sur le coût du transport ". Sur la Haute Tension, " ce sera une hausse moyenne de 14,31 FCFA/KWh ", a-t-elle précisé.

L'essence pirogue et le gaz butane exemptés

Le prix de l'essence pirogue (subventionnée à hauteur de 34%) et du gaz butane (subventionné à hauteur de 55%) ne sont pas concernés. En effet, l'essence est un produit très utilisé dans le secteur de la pêche, vital pour l'économie sénégalaise et principale source de revenus d'une large frange de la population. Quant au gaz butane, une hausse de son prix risquerait de pousser de nombreux ménages, notamment en milieu rural, à le délaisser pour se tourner vers le charbon de bois, avec des conséquences très négatives en termes de développement durable. Pour rappel, le Sénégal dépense en équivalent plus de 4% de son Produit intérieur brut (Pib) dans les subventions de l'électricité, des produits pétroliers (essence, supercarburant et gasoil) et du gaz butane. Pour garder la viabilité de notre économie et préserver le budget de l'Etat qui n'est pas uniquement destiné au secteur énergétique, l'Etat a décidé de procéder à des ajustements dans sa politique de subvention, en améliorant le ciblage afin de garantir que la compensation versée chaque année dans ces segments, impacte effectivement le service public à l'électricité et la sécurisation de l'approvisionnement du pays en combustibles.