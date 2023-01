Afrique: CHAN 2023 - Melo Ndiaye, défenseur des Lions : " Le Sénégal est prêt pour aller le plus loin possible

Melo Ndiaye s'est félicité de la prestation livrée par l'équipe du Sénégal lors du dernier match livré contre le Congo ( 1-0) dans le cadre de la préparation pour le championnat d'Afrique des nations ( CHAN). Plus que la victoire, le défenseur des Lions a apprécié le contenu du match et le jeu qui a été produit. "Nous avons disputé 4 matchs amicaux. Pour nous, c'est le contenu du match qui comptait. Le score importe peu. Le coach Pape Thiaw était satisfait de notre prestation et c'est l'essentiel " confie-t-il. Pour le défenseur du Jaraaf, ce match contre le Congo constitue un bon test avant de croiser les adversaires en phases de poules.

" Nous avons des informations sur nos futures adversaires et nous nous préparons match par match. Le Congo et la Côte d'ivoire ont le même style de jeu. C'est pourquoi notre match amical contre le Congo, nous en ferons une référence. On se prépare très bien pour nos autres rencontres ", indique-t-il. Avant de poursuivre :

"Les matchs des préparations vont un peu différer de ceux des qualifications. Parce que là, nous allons entrer dans la compétition et nous travaillons pour sortir premier de la poule et attaquer les phases éliminatoires. Nous ne laisserons aucun détail parce que c'est une grande compétition. Du coup, on va essayer de mettre le paquet et avoir le maximum de concentration possible ". Melo Ndiaye n'a pas manqué de rappeler l'objectif du Sénégal dans ce CHAN algérien. " On a qualifié le Sénégal après 11 ans d'absence au CHAN. C'était l'objectif de l'équipe locale. On avait en tête que le Sénégal n'avait pas le droit de manquer ces genres de compétition en Afrique ou dans le monde entier. Du coup, il fallait qualifier l'équipe du Sénégal. Maintenant l'objectif est d'abord de sortir des matchs de poule. Le Sénégal est prêt pour aller le plus loin possible. Pour le moment, on peut dire qu'on est prêt parce que la fédération nous a mis les moyens."