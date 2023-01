Afrique de l'Ouest: Libération des militaires ivoiriens au Mali - Le Rhdp exprime son admiration au président Alassane Ouattara homme de dialogue et de paix

Ci-dessous la déclaration du RHDP après la libération des militaires ivoiriens précédemment détenus au Mali.

Le RHDP a suivi avec une attention particulière le dossier des soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 Juillet 2022, de même qu'il a soutenu sans réserve les efforts inlassables de S.E.M le Président de la République visant à obtenir leur libération par la voie pacifique. Le RHDP se réjouit du dénouement heureux, ce 6 janvier 2023, de cette situation d'incompréhension.

Le RHDP note que pendant toute la durée de cette douloureuse épreuve, S.E.M le Président de la République, comme un père de famille, a su faire montre d'un sang-froid à nul autre pareil et de qualités de grand homme d'Etat particulièrement sensible au sort de ses concitoyens où qu'ils se trouvent à travers le monde.

Le RHDP tient à exprimer ses admirations à S.E.M Alassane Ouattara, fidèle à la tradition de dialogue et de paix héritée du père de la Nation ivoirienne, et à le remercier pour son implication personnelle, son leadership et sa détermination, qui ont conduit à une résolution diplomatique de ce dossier, un dénouement qui s'inscrit dans l'intérêt supérieur de nos braves soldats, de leurs familles respectives, de la paix dans la sous-région et de la sauvegarde des liens historiques de fraternité entre les peuples ivoirien et malien.

Le RHDP salue et remercie la mobilisation sans faille de toutes ces éminentes personnalités africaines et non africaines qui se sont investies à divers titres dans des missions de médiation et de facilitation du dialogue entre les autorités ivoiriennes et maliennes.

Le RHDP félicite et remercie particulièrement S.E.M Faure Gnassingbé, Président de la République Togolaise, pour ses efforts inlassables et son leadership dans ce dossier.Le RHDP associe à ces remerciements le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, S.E.M António Guterres, le Président de l'Union Africaine, S.E.M Macky Sall, le Président en exercice de la CEDEAO, S.E.M Umaro Sissoco Embalo et tous les chefs d'Etats africains qui discrètement ont pris des initiatives pour la résolution heureuse de cette situation.

Le RHDP félicite chaleureusement et exprime son respect à nos 49 soldats, à leurs familles ainsi qu'à toute l'armée ivoirienne pour avoir enduré dans la dignité, la discipline et la responsabilité cette épreuve injuste à laquelle ils ont été soumis durant ces six longs mois.Le RHDP salue et remercie enfin le peuple ivoirien qui est resté digne, solidaire de ses autorités et mobilisé comme un seul homme pour la libération de nos vaillants soldats dont le calvaire vient de prendre fin.

Fait à Abidjan, le mardi 10 Janvier 2023

Le Secrétaire Exécutif