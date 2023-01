Togo: Ce SMS qui discrédite la démarche à pas forcé de levée de sanctions

Visiblement, la manipulation passe mal dans l'opinion suite à la levée de sanctions de certains acteurs par la ministre des Sports et des Loisirs. Dans nos investigations, nous sommes tombés sur un SMS envoyé par M. LAMEGA Katema Massaberma au Comité National Olympique du Togo après son audition le 12 mai 2022. Voilà des gens dont la ministre des Sports lève la sanction au nom d'une prétendue équité, unité et cohésion sociale.

" J'ai le regret de vous annoncer que je n'ai pas de contact pour pouvoir localiser les filles. J'ai eu mon sg qui m'a dit qu'il revenait d'un voyage donc n'avait pas de leurs nouvelles. Le coach des fleurettistes des cadets juniors m'a dit que ça fait près d'un mois elles ne viennent plus aux entraînements. Voilà un peu la situation. Je ne peux rien donc je suis prêt à assumer toutes les conséquences. Demain, je passerai déposer la clé de la voiture au cno et profiter prendre les dossiers. Disons Adieu sportivement car je ne ferai plus partie du monde du sport. "

C'est le contenu du SMS envoyé le 12 mai 2022 à un membre du Comité Exécutif du CNO-Togo par M. LAMEGA Katema Massaberma, ancien président de la Fédération Togolaise d'Escrime, dans l'affaire de visas Schengen délivrés à des athlètes qui sont introuvables à ce jour. Une affaire dans laquelle l'ambassade de France au Togo a saisi le ministère des Affaires Etrangères qui a ensuite saisi le ministère des Sports pour la manifestation de la vérité et pour que ces athlètes actuellement dans la nature, soient retrouvés.

C'est dans cette ambiance que la ministre des Sports et des Loisirs a décidé de lever illégalement la sanction prononcée par le Comité Exécutif du CNO-Togo après audition de M. LAMEGA le 12 mai 2022 ; audition au cours de laquelle le mis en cause a déclaré aux membres du Comité Exécutif du CNO-Togo qu'il ne détenait aucun contact ni des athlètes, ni d'aucun membre de leur famille, en ajoutant qu'il avait, lors de l'audience, laissé son portable à la maison. Ce faisant, M. LAMEGA a fait montre d'un refus délibéré de collaborer pour aider à solutionner le problème, indiquant même qu'il est prêt à endosser toutes les conséquences. " La dame veut quoi ? Que le CNO laisse prospérer les auteurs de malversations et de faux ? ", s'interroge un analyste sportif.

Le CNO-Togo a décidé de maintenir les sanctions qui pèsent sur M. LAMEGA, M. DJOBO Abass, M. BIDAH Mawouna et M. KASSIFON conformément à ses textes et que la procédure ira jusqu'au bout pour situer les responsabilités.