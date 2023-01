Congo-Kinshasa: A Kinshasa, le Pape François va rencontrer un groupe de victimes de la guerre de l'Est de la RDC

Le Pape François arrive à Kinshasa le 31 janvier et va rencontrer un groupe de déplacés, mais aussi les victimes de la guerre de l'est de la RDC. Le nonce apostolique, Ettore Balestrero, l'a annoncé dans un briefing de presse conjointement animé le lundi 9 janvier avec le ministre congolais de la Communication et médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya.

Mgr Ettore Balestrero appelle tous les Congolais, et particulièrement les Kinois, à réserver un accueil chaleureux au Saint-Père à partir de l'aéroport international de N'djili jusqu'au Palais de la nation.

" Il y aura la rencontre avec les représentants des institutions du pays, les représentants de la société civile et du corps diplomatique. Le jour suivant, il y aura une grande messe à Ndolo à laquelle j'invite d'ores et déjà tout le monde à venir participer pour écouter le Pape. Et finalement plus tard, il y aura une brève rencontre avec un groupe de déplacés, des réfugiés ici au Congo, suivie dans l'après-midi du 1er février par une rencontre avec les victimes de l'Est. Donc, il y aura des représentants du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, de l'Ituri qui viendront effectivement pour présenter leur situation, leur expérience et recevoir une parole que le Pape dirige à eux et à travers eux à tout l'Est du pays et à tous les Congolais ", a annoncé Mgr Ettore Balestrero.

Le 2 février, le souverain pontife aura une grande rencontre au stade des Martyrs avec tous les jeunes.

"Le Congo est un pays des jeunes, les jeunes sont l'avenir du pays mais sont aussi le présent de l'avenir. Alors le Pape vient pour leur donner un message spécifique. Et la matinée suivante, avant de repartir il se rendra à la CENCO pour rencontrer les évêques ", a poursuivi le Nonce apostolique, qui détaillait ainsi le programme de la visite du Pape François en RDC.

Selon lui, le Saint Père veut montrer à travers cette visite placée sous thème " Tous réconciliés en Jésus-Christ ", l'amitié, la solidarité, la sympathie et la proximité de l'Eglise universelle vis-à-vis de l'Eglise catholique de la RDC. Aussi, le Saint Père apporte sa bénédiction et un message de paix, appelant les Congolais à se réconcilier pour la délivrance des autres compatriotes qui vivent dans la souffrance, particulièrement les victimes des conflits dans l'Est de la RDC.