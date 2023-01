Afrique: Le poumon spirituel d'une humanité en crise de foi et d'espoir

Kinshasa — " Benoît XVI a traité l'Église africaine de manière très particulière, en portant notre Continent dans son cœur avec ferveur, conviction et générosité ". C'est ainsi que le Cardinal Fridolin Besungu Ambongo, ofm Cap, s'est exprimé au nom des évêques africains dans son message de condoléances pour le décès du Pape émérite.

"Benoît XVI a toujours exhorté l'Afrique à se faire confiance pour se relever avec dignité. Il a vu en vous le poumon spirituel pour une humanité qui semble être en crise de foi et d'espérance", a souligné le cardinal, archevêque métropolitain de Kinshasa et vice-président du Symposium des Conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar (SCEAM). Tout au long du ministère pontifical du défunt, d'avril 2005 à sa démission en février 2013, le Pape Benoît XVI a donné "un grand témoignage de la nouvelle évangélisation en tant que serviteur de l'amour dans la vérité."

C'est lui qui a convoqué la 2e Assemblée synodale pour l'Afrique afin de donner à l'Église de Dieu sur le continent africain un nouvel élan plein d'espoir et de charité évangélique. "L'ensemble de la population africaine sait que Benoît XVI l'a traitée d'une manière très spéciale".

En écho à l'archevêque de Kinshasa, les évêques de l'Association des conférences épiscopales membres d'Afrique de l'Est (AMECEA) ont rappelé que la convocation du deuxième synode d'Afrique en 2009, célébré au moment où de nombreuses conférences de la région AMECEA fêtaient les 100 ans du christianisme, et l'exhortation apostolique post-synodale Africae Munus du défunt Pape émérite en 2011 "resteront des moments précieux pour l'Église en Afrique".

"L'accent mis par le défunt pape sur l'adoption d'une approche théologique transformatrice de l'évangélisation a inauguré une nouvelle approche de notre mission", a commenté le président de l'AMECEA, Charles Sampa Kasonde, évêque de Solwezi (Zambie), au nom des évêques, du clergé, des hommes et femmes consacrés, des laïcs et des jeunes d'Afrique de l'Est.

Le pape Benoît XVI "a proposé une nouvelle voie de dialogue interreligieux (DIR) qui va au-delà de la simple tolérance", a souligné l'évêque de Malindi, Mgr Willybard Kitogho Lagho, président de la Commission pour l'œcuménisme et le dialogue interreligieux de la Conférence des évêques catholiques du Kenya (KCCB).