Congo-Kinshasa: Le M23 rend le camp militaire de Rumangabo mais ne se retire pas des autres sites

Kinshasa — Le 6 janvier, le groupe rebelle congolais M23 a remis aux militaires kényans de la Force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est (EACRF) le camp militaire de Rumangabo, dans le Nord-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, mais selon des sources locales, des combats sont signalés dans d'autres zones de la province congolaise.

" Selon les accords signés le 25 novembre, le M23 a officiellement remis le camp militaire de Rumangabo, dans le territoire de Rutshuru, mais ils restent encore dans les localités de Kibumba et Buhamba ", explique à l'Agence Fides le père Loris Cattani, missionnaire xavérien et grand expert de la zone. "Alors que Rumangabo est situé à environ 35 km de Goma (capitale du Nord-Kivu), Kibumba et Buhamba sont à environ 20 km de la ville", précise le missionnaire. "De plus, selon les accords, les forces armées congolaises ne peuvent pas entrer dans les zones sous contrôle de l'EACRF. Et on ne sait pas très bien quelle est la relation entre le M23 et les militaires de la force africaine", ajoute-t-il. En conclusion, nous sommes en présence d'une situation qui n'est pas tout à fait claire quant à la réalisation effective des accords de novembre.

Selon un rapport de l'unité de renseignement des Nations unies, le Centre d'analyse de la mission conjointe (JMAC), le retrait total de la zone du M23 n'a pas encore été confirmé, et le rapport souligne que le M23 a brutalement repris de nouveaux territoires, même après avoir assisté à la cérémonie de remise des armes aux forces de l'EACRF à Kibumba. De nombreux affrontements impliquant le M23 ont été signalés au cours de la semaine, ce qui a conduit les rebelles à prendre le contrôle de nouvelles zones, menaçant en particulier Kitchanga, Mweso, Sake, Kilorirwe, Mushaki et Nyamilima ", indique le rapport des Nations unies.

Le gouvernement de Kinshasa affirme que le M23 reçoit le soutien du Rwanda voisin, où le président Paul Kagame a annoncé hier, 9 janvier, que son pays n'accepterait plus de réfugiés en provenance de la RDC. "Nous ne pouvons pas continuer à accueillir des réfugiés de la RDC", a déclaré Kagame lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président du Sénat. "Ce n'est pas le problème du Rwanda. Et nous veillerons à ce que chacun comprenne que ce n'est pas le problème du Rwanda", a ajouté le chef de l'État rwandais. Une décision qui risque d'envenimer davantage les relations entre Kigali et Kinshasa.