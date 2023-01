Angola: Le MPLA salue l'OMA pour sa participation dans la transformation de la société

Luanda — Le secrétaire général du MPLA, Paulo Pombolo, a félicité ce lundi, à Luanda, l'Organisation de la femme angolaise (OMA, sigle en portugais) pour les résultats obtenus dans le processus de transformations politiques, économiques et sociales en cours dans le pays.

Paulo Pombolo, qui s'exprimait lors de la cérémonie commémorative du 61e anniversaire de l'organisation, a rendu hommage à toutes les femmes qui se sont battues pour l'indépendance nationale et pour la conquête de la paix en Angola.

Sous la devise " Organisation de la Femme angolaise, engagée dans la lutte et pour les droits des femmes", selon le politicien, cet événement a une signification importante, car les femmes angolaises continuent d'être déterminantes dans la stabilité de la société.

Selon lui, les femmes sont très attachées au maintien et au renforcement des valeurs morales, éthiques et civiques, ainsi qu'au respect de la culture et de la cohésion familiale.

Il a souhaité que cet événement serve également d'espace ouvert de réflexion et de dialogue constructif pour l'enrichissement continu de la femme angolaise, compte tenu de son rôle dans la vie du pays.

Il est nécessaire, a-t-il déclaré, d'accorder une attention particulière à la femme rurale, non seulement pour son rôle spécial dans l'histoire de l'Angola, mais en raison de l'importance stratégique de son intégration et de sa participation dans le processus de consolidation d'unité nationale et de la démocratie.

L'OMA a cessé, en 2022, de célébrer le " 2 mars " comme date de son anniversaire, et a décidé de la commémorer, le 10 janvier, car c'est la véritable date de sa fondation.

Le 2 mars, alors qu'au cours des dernières décennies, était célébrée comme la date de cette organisation, correspond au jour où les guérilleros du MPLA avaient été exécutés par les guérilleros d'UPA/FNLA, en 1967, à la base de Kinkuzu, dans la République Démocratique du Congo (RDC), dans le contexte de la lutte fratricide entre les mouvements de libération nationale.