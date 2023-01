Cameroun: Elimbi Lobe " Le président Paul Biya est fatigué, il doit se reposer "

L'homme politique était l'un des invités de l'émission dominicale Club d'Elites sur la chaîne de télévision Vision 4 émettant depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun.

Paul Biya, président du Cameroun a fait un retour plutôt remarqué le 31 Décembre dernier au cours de son traditionnel discours à la Nation. Une sortie qui a provoquée l'ire au sein de l'opinion. Un pied de nez à ceux qui croyaient que le président était fini. Les langues se sont alors déliées, sur la forme physique du président de la República " la chose commune " et sa capacité à tenir le gouvernail Cameroun.

La chaîne de télévision a d'ailleurs baptisé cette tranche du débat " Debout comme un Roc " faisant allusion au président de la République qui a tenu debout pendant plus de 90 minutes au cours de cette cérémonie. Le très iconoclaste Dieudonné Essomba consultant et panéliste de cette tranche d'antenne, reconnue pour ses positions tranchées a constaté " Il est resté reclus, invisible un certain nombre d'années " le temps que la pandémie du covid 2019 s'éclipse note de la rédaction " on l'a enterré trop tôt " Seulement, le problème n'est pas son âge ni sa forme physique mais la concentration des pouvoirs autour de lui. Pour Essomba " on ne peut pas être aussi âgé et laisser concentrer autant de pouvoirs "

Une attitude que partage Albert Elimbi Lobe, homme politique initiateur du mouvement Kawtal venu de Douala, la capitale économique du pays " On ne peut pas parler d'un homme requinqué à 90 ans. Le président Paul Biya est fatigué, il doit se reposer, il n'a plus de raison d'être là " Non sans formuler une voix de sortie à l'homme du 6 Novembre 1982 " Il faut préparer sa sortie non à la Bourguiba ou Ahidjo "