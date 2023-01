Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - L'ambassade des États-Unis finance dix-neuf projets communautaires

L'ambassadeur des États-Unis au Congo, Eugene Young, et les leaders des associations bénéficiaires des projets ont signé, le 9 janvier à Brazzaville, les accords de subvention d'un montant global de 79 600 dollars, soit environ 50 millions F CFA.

Les projets de développement communautaire ayant bénéficié des subventions de l'ambassade américaine couvrent le domaine de l'environnement, l'autonomisation des jeunes et des femmes, la production agricole, l'entrepreneuriat, l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap, la formation en langue anglaise. Ces subventions représentent, d'après Eugene Young, la contribution du peuple américain au développement des communautés au Congo.

Le Réseau africain pour une jeunesse solidaire d'Anicet Matondo Milongo a bénéficié d'une enveloppe de 5000 dollars américains pour son projet destiné à convertir en éleveurs de petits bétails les producteurs de charbon de bois de Hinda, dans le Kouilou. Le projet va compenser la perte d'activité de coupe de bois par le regroupement de ces paysans dans des fermes.

" Nous allons construire une ferme pilote pour intéresser ces personnes, dont chacune va bénéficier d'un troupeau. L'idée est que ces personnes puissent abandonner la coupe de bois qui menace la galerie forestière dans la localité de Hinda. Notre projet va contribuer à la lutte contre la déforestation, le réchauffement climatique, la dégradation du sol et la pauvreté grandissante ", a confié Anicet Matondo Milongo.

Les plateformes Œuvre Notre dame des veuves et orphelins du Congo, basée à Kinkala, dans le Pool, et le Club des femmes entrepreneures du Congo installé à Brazzaville militent elles aussi pour le développement communautaire. La première a reçu le soutien financier de 5000 dollars américains pour son projet de production des semences locales sans engrais chimiques et la seconde une enveloppe de 9000 dollars américains pour le projet de soutien aux femmes transformatrices de farine de manioc, de banane...

Soulignons que la cérémonie de remise des subventions aux associations constitue l'un des moments forts de la coopération économique et de la diplomatie publique de l'ambassade américaine au Congo. " Ces subventions sont une porte ouverte pour plus de collaboration entre vos communautés (du Congo) et le peuple américain. Vous avez une responsabilité importante dans la réalisation de ces projets et dans le suivi de leur impact au sein de vos communautés ", a expliqué l'ambassadeur Eugene Young.