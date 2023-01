Afrique: L'Angola et l'UA abordent la célébration de la Journée de la paix en Afrique

Luanda — Le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine (UA), Francisco da Cruz, a évoqué, ce mardi, la possibilité de réaliser un programme pour célébrer le 31 janvier, Journée de la paix et de la réconciliation en Afrique.

Le sujet a été abordé, à Addis-Abeba (Éthiopie), lors d'une réunion avec le commissaire de l'UA aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye, selon une note de la représentation permanente de l'Angola auprès de l'UA.

Le document indique que cet événement continental, qui sera célébré pour la première fois, aura lieu sous la direction du champion de l'UA pour la paix et la réconciliation en Afrique, le Président angolais, João Lourenço.

Il a souligné qu'à l'occasion de la date, l'homme d'État angolais devrait faire une déclaration sur les défis et les opportunités pour la démocratie, l'inclusion et la stabilité politique sur le continent.

Le Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, tenu à Malabo, en Guinée équatoriale, le 28 mai 2022, a décidé de faire du 31 janvier la " Journée africaine de la réconciliation et de la construction de la paix ".

L'événement a estimé que le nouvel événement encouragera la consolidation de la paix et de la cohésion sociale aux niveaux national, régional et continental, ayant à cet effet nommé le Président João Lourenço, comme Champion de l'Union Africaine pour la Paix et la Réconciliation.

Lors de la réunion de ce mardi, les ambassadeurs Francisco da Cruz et Bankole Adeoye ont également passé en revue la question relative à l'insertion du personnel angolais dans les structures de l'Union africaine, notamment au Département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité.

Le commissaire Bankole Adeoye a reconnu la bonne performance d'un groupe d'agents angolais qui, en décembre dernier, ont effectué un stage d'un an dans son département.

Il a souligné le rôle de l'Angola, qui a apporté "un grand soutien au programme de paix et de sécurité de l'UA, notamment en fournissant du personnel doté d'une expérience reconnue, comme le lieutenant-général António Lamas Benedito Xavier".

Ce fonctionnaire occupe, depuis le 1er juillet 2022, le poste de chef d'état-major par intérim de la Force africaine en attente (FAEA).