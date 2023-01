Maroc: L'exposition collective "les 5 en mouvement"

Le vernissage de l'exposition "les 5 en mouvement" a eu lieu jeudi soir à la Galerie "INEX by Chaoui Bois" à Salé, l'occasion de mettre à l'honneur l'art dans toute sa diversité.

Cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 5 février, invite les férus d'art à découvrir et admirer les œuvres de cinq peintres marocains et internationaux, à savoir Mahjoub Houmaine, Rachid Taleb, Hassan Hachchane, Mohamed Hajhouj et Igor Loguinov. A cette occasion, le directeur général de la société "Chaoui Bois", Adil Chaoui, a fait savoir dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, que cet évènement est le fruit d'un travail de longue haleine qui a pour but de mettre en avant les créations des architectes et des artistes, en leur offrant un espace d'exposition gratuit.

"L'objectif est de créer un écosystème avec une vision qui intègre le regard artistique dans les conceptions architecturales et d'offrir aux jeunes artistes un lieu de rencontre, qui inspire la créativité et l'expression personnelle, tout en participant au rayonnement culturel de la ville de Salé", a-t-il déclaré. M. Chaoui a ajouté que "l'idée est venue afin d'aider les menuisiers, ébénistes et peintres durement touchés par la crise du Covid-19, et ce en initiant des collaborations entre les jeunes architectes et les artistes", estimant que "cet espace d'exposition participera à la valorisation de la culture artistique de la ville de Salé, tout en favorisant son économie artisanale".

Pour sa part, l'artiste plasticien Mohamed Hajhouj a révélé que "l'idée derrière cette exposition était de réunir cinq mondes différents d'artistes peintres amis dans un seul et même endroit, afin de mettre en lumière les créations de chacun et de participer par la même occasion au rayonnement culturel de la région". "Les visiteurs auront ainsi l'occasion de découvrir mes diverses créations artistiques, caractérisées par un mélange de matière et de matériaux et qui traitent de plusieurs problématiques humaines", a relevé le plasticien à la créativité débordante.

L'exposition "Les 5 en mouvement" est la première exposition organisée par la galerie et co-working space "INEX by Chaoui Bois", qui vise à offrir aux jeunes artistes et designers d'intérieur un environnement propice au travail et à l'inspiration.