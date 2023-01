Congo-Kinshasa: Meurtre du gestionnaire du centre médical Vijana - La FBCP boude le réquisitoire du ministère public

La Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP) pense que le député honoraire Bakatsuraki Kavusa Semeyi doit être acquitté, pendant que le principal accusé dans cette affaire, l'ancien ministre provincial en charge de l'Intérieur, Dolly Makambo, et son chauffeur, Steve Kamanda, doivent subir des sanctions plus lourdes que celles proposées.

Le président de la FBCP et les membres du collectif des organisations non gouvernementales des droits de l'homme (ONGDH) en République démocratique du Congo (RDC) ont assisté, le 9 janvier, à la Cour de cassation, à l'audience dans l'affaire opposant la partie civile à l'ancien ministre provincial de l'Intérieur, Dolly Makambo et consorts, ayant trait au meurtre du gestionnaire du centre médical Vijana, situé dans la commune de Lingwala, à Kinshasa. Une audience consacrée aux plaidoiries.

La FBCP fait savoir, en effet, que le ministère public, dans son réquisitoire, avait demandé l'acquittement de Dolly Makambo et du député honoraire Bakatsuraki Kavusa Semeyi, pour l'infraction de meurtre. Mais, il a retenu contre ces deux accusés les infractions d'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à l'arrestation arbitraire ainsi que la peine de trois ans de prison ferme contre eux. Quant à l'ancien chauffeur de Dolly Makambo, Steve Kamanda, le ministère public a requis cinq ans de prison ferme pour arrestation arbitraire et meurtre.

Une condamnation injuste

Le président de la FBCP, Emmanuel Adu Cole, et tous les autres membres du collectif des ONGDH en RDC estiment que cette condamnation de trois ans de prison ferme à l'encontre du député honoraire Bakatsuraki Kavusa est injuste. " Pendant l'incident, il n'était pas là alors qu'il avait acquis sa parcelle dans ce terrain en bonne et due forme ", a souligné Emmanuel Cole.

Par contre, ces activistes des droits de l'homme regrettent que dans son réquisitoire, le ministère public requiert trois ans de prison contre l'ancien ministre provincial de l'Intérieur, Dolly Makambo, et cinq ans de prison ferme pour son chauffeur Steve Kamanda. Pour eux, ces condamnations sollicitées par le ministère public sont très légères par rapport à leur implication dans cette affaire et compte tenu des infractions mises à leur charge.

Emmanuel Cole et ses pairs activistes des droits de l'homme pensent, par conséquent, que compte tenu du degré d'implication de chacun de ces accusés dans cette affaire, le député honoraire Bakatsuraki Kavusa Semeyi devrait être acquitté. Pour le paiement des dommages et intérêts, ils exigent de l'État congolais, qui est civilement responsable, d'allouer une somme importante qui va servir au dédommagement de la famille de la victime, feu l'administrateur de l'hôpital Vijana.