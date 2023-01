Congo-Kinshasa: Présentation de nouveaux conseillers principaux du Chef de l'Etat, Présidence - Guylain Nyembo galvanise les troupes

Guylain NyemboMbuizia, Directeur de cabinet du Chef de l'Etat, a reçu, ce vendredi 6 janvier dernier, les nouveaux conseillers principaux du Chef de l'Etat nommés.

C'était au Palais de la Nation, au cours d'une brève cérémonie de prise de contact, en présence de 3 Directeurs de cabinet adjoints. A cette occasion, il a présenté la nouvelle structure du Cabinet du Chef de l'Etat, moins pléthorique que l'ancienne équipe, qui est réduite de 17 collèges à 13, pour plus d'efficacité.

Il a tablé sur le fonctionnement du cabinet, basé sur le respect des responsabilités de chaque collège de conseillers. Et il a, par ailleurs, exhorté cette nouvelle équipe à se concentrer sur l'essentiel car 2023 est une année cruciale, compte tenu de son caractère électoral.

Toujours dans sa communication, Guylain Nyembo a schématiquement défini le rôle et les responsabilités de chaque collège des conseillers, régi de manière spécifique par un Directeur de cabinet adjoint. Visiblement, le cabinet du Chef de l'Etat a subi un réel redimensionnement, soit de 17 à 13 collèges des conseillers, 3 Directeur de cabinet adjoint - en lieu et place de 4, une mesure qui rencontre l'idée de la réduction du train de vie des institutions, voulue par le Président de la République. Pour plus d'efficacité dans les actions du cabinet, les collèges des conseillers sont regroupés en 3 secteurs d'activités chapeautés par un Directeur de cabinet adjoint.

Tout collège dispose de la compétence de l'élaboration et de la définition des politiques sectorielles à soumettre au Chef de l'Etat dans les domaines relevant de sa compétence ; élaboration des avant-projets des lois ou d'actes réglementaires mettant en œuvres les réformes promises par le Chef de l'Etat ; suivi et encadrement des activités gouvernementales dans les secteurs respectifs ; participation aux réunions des commissions permanentes interinstitutionnelles et traitement des correspondances adressées au Chef de l'Etat; suivi de la traçabilité des recettes de l'Etat dans son secteur ; et, enfin, contribution à la conception et à l'élaboration des discours et message du Chef de l'Etat.

Le Directeur de cabinet du Chef de l'Etat a invité ses collaborateurs à un sens de collaboration mutuelle et d'entente harmonieuse. Il a également martelé sur l'expertise des conseillers principaux et leurs conseillers du collège sur qui repose l'action du cabinet. Il a recommandé aux uns et aux autres de créer l'impulsion nécessaire, et d'en assurer le suivi. Avant de conclure sur le fait que le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, attend tirer le meilleur parti de chaque conseiller principal et de son collège.