Congo-Kinshasa: Mission de médiatisation de la tournée du Pape en RDC, Patrick Muyaya responsabilisé par Sama Lukonde !

En sa qualité de Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe a accompagné, dans une délégation, le Premier Ministre Sama Lukonde, jeudi 5 janvier dernier, lors de sa tournée de visite de quatre sites devant couvrir l'arrivée du Pape François.

A cet effet, le " Warrior de l'écoute et de la parole "veut s'assurer que la médiatisation de cet événement se fera en temps réel et dans les normes. "D'ailleurs, dans les jours qui viennent, il est prévu une grande communication sur le programme et le déroulé de la visite de sa Sainteté à Kinshasa après plusieurs années, soit depuis 1985", renseigne la Cellule de communication du Ministère qu'il patronne.

Missions aux Warriors

Avec les différentes commissions impliquées dans l'organisation de cet événement, le Chef du Gouvernement est allé s'assurer de l'évolution des travaux et le respect de la remise des ouvrages dans le délai. Car, chaque partie prenante dans l'organisation a un rôle à jouer.

A cette occasion, des tâches ont été confiées notamment, au Ministre de la Santé, de veiller aux dispositifs sanitaires; au Ministre de la Défense et Sécurité, de s'assurer que tous les invités et la population puissent communier dans la quiétude ; et au Gouverneur de la Ville-province de Kinshasa de veiller à la salubrité.

Description des sites

Cette tournée a ciblé les quatre sites choisis pour l'accueil. D'abord, au site de Ndolo Aéro, "un hangar est en pleine construction et les travaux sont déjà avancés. Un podium dont la structure est déjà bien posé, est visible. Des travaux de finissage se poursuivent encore. Un ascenseur est même prévu pour la mobilité de sa sainteté le Pape. Des chaises avec effigie du Pape sont aussi disponibles et n'attendent que le jour J pour être utilisées", indique la Cellule de communication du Ministère de la Communication et des Médias.

Ensuite, au Stade des martyrs, " sur place, le Premier Ministre a donné quelques instructions au gouverneur de la ville de Kinshasa concernant la salubrité de ce site et ses alentours. Il s'est également assuré que les voies d'accès de ce stade seront tous opérationnels pour éviter tout problème de bousculade ".

Par après, à la Cathédrale Notre Dame du Congo, " avec les responsables de cette cathédrale, la délégation s'est rassurée que les travaux prévus en ce lieu sont bel et bien exécutés ".

Enfin, au siège de la Commission Episcopale Nationale du Congo (CENCO), " une petite réunion a permis aux parties prenantes de se rassurer que tout sera mis en œuvre pour réserver un accueil chaleureux à cet invité de marque ".

Sens de cette visite sur terrain

A l'issue de cette visite, le Premier Ministre Sama Lukonde a expliqué le sens de cette visite sur terrain. "A quelques jours de la visite de sa Sainteté le Pape François qui a bien voulu confirmer son arrivée à Kinshasa, nous, au niveau du gouvernement en collaboration avec l'église catholique, nous nous mobilisons pour accueillir le Pape dont la dernière visite date de 1985. Nous voulons nous assurer des derniers aménagements qui doivent être faits. Un chronogramme assez précis a été donné sur ces travaux pour la tribune et tous les aires tout autour", s'est-il exprimé.

Le Premier Ministre a saisi cette occasion pour lancer un appel à la population en général et aux chrétiens catholiques en particulier. "Je lance un appel d'appropriation de cet événement, car, nous aurons non seulement les délégations venant de provinces, mais aussi des autres pays d'Afrique. Je lance aussi un appel à la conscience de tous ceux qui sont impliqués dans les travaux pour le bon déroulement de cet événement, de respecter le chronogramme que nous nous sommes donnés. Car, l'équipe d'avance du Pape sera à Kinshasa le 23 janvier prochain et nous devons déjà être prêts avant cette date ", a expliqué Sama Lukonde à la presse présente sur ces sites.

Gratitude des Evêques

Pour sa part, Monseigneur Nshole a exprimé sa gratitude envers le Chef du gouvernement pour son implication dans cet événement. " Je suis content de voir que ce qui a été prévu, ne l'est pas seulement pour la sécurité du Pape et son entourage, mais aussi de la population. D'abord en termes d'accès, il y aura 34 voies d'accès, de toilettes et de l'eau. Bref, une organisation qui tiendra compte de la grande masse qui y sera présente ", a indiqué le Chaplin du Pape François en RDC.

Rappelons que c'est une mise à jour des travaux, car cette visite initialement prévue au mois de juillet 2022, avait été reportée à la suite de problème de santé de sa Sainteté. Et cette fois-ci, elle est programmée du 31 janvier au 03 février. Au lendemain de son arrivée, soit le 1erfévrier une grande messe liturgique aura lieu sur le site de Ndolo.

Plusieurs délégations sont attendues notamment, celles qui viendront de provinces de la RDC et des pays voisins.