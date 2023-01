Congo-Kinshasa: Message de Vœux à Son Excellence Mr le président de la République, Chef de l'Etat

document

Le Comité de Gestion ainsi que l'ensemble du personnel de Commissariat Général à l'Energie Atomique, " C.G.E.A " en sigle, ont l'insigne honneur de présenter, très respectueusement, à Son Excellence Mr le Président de la République, Chef de l'Etat, les meilleurs vœux de santé, de bonheur, de progrès et de prospérité à l'occasion des festivités de Noël et de nouvel an 2023.

Leurs vœux s'adressent également aux Honorables Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, à Son Excellence Mr le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ainsi qu'à Son Excellence, Me José MPANDA KABANGU, Ministre de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique.

Ils félicitent le Chef de l'Etat pour ses efforts inlassables en vue de la reconstruction et la modernisation du pays.

Aussi, réitèrent-ils leur engagement à ne ménager aucun effort pour soutenir la vision du Chef de l'Etat qui est celle de l'amélioration des conditions de vie de la population et l'établissement de la paix, de l'intégrité territoriale et de nos frontières.

Le C.G.E.A saisit cette opportunité pour exprimer son soutien aux FARDC, à la Police Nationale Congolaise et aux Services de Sécurité de l'Etat pour les efforts fournis et sacrifices consentis dans le rétablissement de la paix et du développement intégral pour l'intérêt du peuple congolais.

Que Dieu bénisse la RDC !

Prof Steve MUANZA KAMUNGA

Commissaire Général