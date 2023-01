Afrique: Élection du président - Règlement de comptes au conseil de district de Flacq

Rien ne va plus au conseil de district de Flacq suite à l'élection du président, vendredi 23 décembre. Une atmosphère de peur y règne. Un déroulement et des conséquences politiques auxquels ne s'attendaient pas des ministres de la circonscription. Même le Premier ministre a dû intervenir.

On se souvient que deux candidats, à savoir Manoj Ramrup et Kishore Kumar Jeewooth, s'étaient opposés pour le poste de président. Donné grand favori et soutenu par deux ministres, Vikram Hurdoyal et Deepak Balgobin, Kishore Kumar Jeewooth a dû avoir recours à deux tours des élections pour se faire élire président. Au premier tour, les deux candidats avaient obtenu 13 votes chacun. Au deuxième tour, Kishore Kumar Jeewooth a battu son opposant sur le fil, avec 14 votes contre 12. Juste après les résultats, deux ministres - Vikram Hurdoyal et Deepak Balgobin - étaient aux anges, et le second nommé a même déclaré qu'il a été l'architecte de cette victoire.

Mais, il semble que la haute lutte menée par le poulain des deux ministres n'ait pas plu à certains. Dès le lendemain, le portable de Ramrup, avonsnous appris, a été passé au crible pour savoir avec qui il a été en conversation les jours précédant cette élection. Ainsi, une femme, travaillant au conseil de district, a été une des victimes. Elle a été transférée au conseil de district de Grand-Port à la grande surprise de ses proches et des employés du conseil de district de Flacq. La raison est qu'elle avait eu une conversation avec Manoj Ramrup. Sur les ordres de qui ? Un conseiller n'a pas voulu en dire davantage mais il nous a laissé entendre que ce n'est pas difficile de connaître ceux qui sont derrière ce transfert.

Un groupe socio-culturel et même deux parlementaires de la majorité sont intervenus auprès du Premier ministre, Pravind Jugnauth, et ce dernier est arrivé à la conclusion que c'était une grande injustice. Sur son intervention, le transfert a été annulé. Il y a eu des menaces sur certains conseillers qui ont voté en faveur de Manoj Ramrup.

S'il était évident que l'élection du président a eu lieu sous pression, nous disposons aujourd'hui de preuves qu'elle l'était bien. En effet, un conseiller de district regrette d'avoir voté pour Kishore Kumar Jeewooth. Il a envoyé un texto à plusieurs personnes et nous en reproduisons quelques phrases : "Apologies bhai Ramrup, mone vinn ene victim dé ene represyon ki jamais mo pu blié. Finn gagne buku présyon si ene Pravind finn kapav chanz so mot d'ordre acoz ene dimun, bé imazin ou sa dimun la ki ti kapav fer moi. Mo la famille et mo bann dimun ki pros ar moi. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Mo pa pu révin dan éleksion vilaz. Plito mo fer social."