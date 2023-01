Algérie: Stress hydrique - La situation n'est pas alarmante pour la culture céréalière

ALGER — Le recours à l'irrigation d'appoint pour la céréaliculture afin de faire face au stress hydrique et préserver cette culture est envisageable, a indiqué, mardi, le responsable de l'organisation et de la régulation des filières agricoles, auprès du ministère de l'Agriculture et du développement rural, Ali Zoubar, assurant que la situation hydrique n'est pas alarmante pour les céréales.

"L'irrigation d'appoint est une possibilité pour sauver la campagne céréalière et permettre la levée des céréales", a-t-il déclaré relevant toutefois que "la situation n'est pas alarmante pour les céréales", a-t-il déclaré sur les ondes de chaîne III de la Radio algérienne.

"A la saison agricole passée, il y avait un manque des pluies en décembre et janvier et les précipitations des mois de mars et avril ont permis aux céréales de se développer et d'assurer une bonne récolte avec plus de 40 millions de quintaux produits", a-t-il soutenu.

M. Zoubar a détaillé que l'institut national des sols, de l'irrigation et du drainage (INSID) "suit de très près la situation et émet des bulletins d'alerte météorologiques pour chaque zone" et "à chaque fois qu'il y a nécessité, l'irrigation d'appoint est déclenchée".

Il a également fait remarquer que, selon les prévisions météorologiques, "des précipitations sont attendues à partir du 15 janvier courant".

Evoquant, d'autre part, les préparatifs pour le Ramadhan 2023, il a assuré qu'un stock suffisant des différents produits agricoles est disponible, soulignant que le pays a toujours constitué son stock de sécurité en produits alimentaires.

Le même responsable a indiqué que le stock est constitué notamment des céréales et de la poudre de lait, "disponibles et devront assurer les conditions requises pour un mois sans tension sur ces deux produits".

Un stock stratégique de pomme de terre, de 40.000 tonnes, est également disponible, outre les produits agricoles en plasticulture "disponible à volonté", soulignant l'importance du mécanisme de vente directe pour lutter contre la spéculation et permettre aux consommateurs de s'approvisionner à des prix raisonnables.

Il a dans ce volet indiqué que le département de l'Agriculture et du développement rural s'emploie avec le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations à mettre en place des points de vente directe des différents produits de large consommation à travers les régions du pays pour le mois de Ramadhan.