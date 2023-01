Algérie: Campagne de réhabilitation des écosystèmes des zones incendiées

EL TARF — La ministre de l'Environnement et des Energies Renouvelables, Samia Moualfi, a donné lundi au parc animalier Brabtia de la commune d'El Kala (wilaya d'El Tarf) le coup d'envoi de la grande campagne nationale de réhabilitation des écosystèmes des zones sinistrées par les incendies de forêts dans 11 wilayas.

Dans une déclaration à la presse en marge du coup d'envoi d'une opération de plantation symbolique de plus de 3.600 plants d'arbres de diverses espèces dans ce parc en compagnie du wali d'El Tarf Harfouche Benarar, la ministre a indiqué que "cette opération chapeautée par son département ministériel et le Conservatoire national des formations à l'environnement s'inscrit dans le cadre du programme du ministère visant la réhabilitation des espaces naturels et écosystèmes des forêts incendiées".

La grande campagne nationale de réhabilitation des écosystèmes des zones sinistrées par les feux touchera les 11 wilayas: Tlemcen, Tizi ouzou, Sidi Bel Abbès, Khenchela, Bejaia, Blida, Oran, Mostaganem, Tipaza, chlef et El Tarf et est encadrée par les conservateurs et agents forestiers avec l'implication de la société civile, les établissements scolaires et les autorités locales.

Sur site, Mme Moualfi a appelé à associer les riverains aux opérations de reboisement d'arbres fruitiers résistants et adaptés aux sites parcourus par les feux afin de contribuer à améliorer leurs conditions de vie et à diversifier l'économie locale, mettant l'accent sur l'importance économique et social de ces opérations.

Dans la commune frontalière de Bouhdjar, la ministre s'est rendue sur le site de la décharge sauvage remontant à l'époque coloniale dont les effets négatifs affectent les habitants et l'environnement et a promis aux habitants d'œuvrer pour trouver une solution dans les plus proches délais pour éradiquer cette décharge.

Après avoir suivi à El Tarf un exposé sur l'activité de l'usine de fabrication de panneaux en bois dans la zone des activités El Matroha, la ministre a salué les efforts de ces investisseurs privés qui tiennent à respecter les normes environnementales, créer de la richesse sans nuire à l'environnement et planter des arbres qui remplacent ceux coupés pour le besoins de production de bois.

La ministre a entamé sa visite dans la wilaya en se rendant à l'université Chadli Bendjedid où elle a visité une exposition d'associations activant dans le domaine de l'environnement et des énergies renouvelables et de coopératives de femmes rurales bénéficiaires de projets dans le cadre du programme de coopération algéro-allemand.

Une convention de coopération a été signée à l'occasion entre la direction de wilaya de l'environnement et le commissariat local des Scouts musulmans algériens SMA.