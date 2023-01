Algérie: La 4e session des consultations politiques algéro-roumaines se tient à Bucarest

ALGER — La quatrième session des consultations politiques algéro-roumaines s'est tenue à Bucarest lundi, sous la coprésidence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani, et du secrétaire d'Etat roumain aux Affaires globales et aux Stratégies diplomatiques, Traian Hristea, indique mardi un communiqué du ministère.

"Cette réunion, qui a marqué la reprise des contacts au titre des mécanismes de coopération mis sur pied par les deux pays, suite à la pandémie de COVID-19, a permis aux deux parties d'aborder l'état des relations bilatérales et les voies et moyens de consolider la coopération et les échanges bilatéraux, tout comme il a été procédé à cette occasion à un large échange de vues sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun", souligne le communiqué.

Au plan bilatéral, il a été convenu de "promouvoir la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, des énergies renouvelables et des nouvelles technologies de l'information et de la communication et de les hisser au niveau de l'excellence des relations politiques qu'ont toujours entretenues les deux pays depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en avril 1962", précise la même source.

Avant la tenue de ces consultations, le secrétaire général du ministère a eu un entretien avec le ministre roumain des Affaires étrangères, Bogdan-Lucian Aurescu, qui a souligné à cette occasion "sa ferme volonté d'œuvrer pour le renforcement des relations entre les deux pays, au regard du grand potentiel de coopération bilatérale", indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

M. Belani a eu également des entretiens lors de sa visite à Bucarest avec le secrétaire général du ministère roumain de la Recherche, de l'Innovation et de la Numérisation, Constantin Saragea, au cours desquels les deux parties "sont convenues de développer la coopération et l'échange d'expertises dans les domaines de l'innovation, de la numérisation, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des start-up", d'après la même source.

Enfin, Amar Belani a été reçu mardi par le vice-président de la Chambre des députés de la Roumanie, Vasile Daniel Suciu.

Après un échange de vues sur les questions d'actualité internationale, les deux hommes, "tout en réaffirmant leur ferme volonté de consolider les relations bilatérales", ont souligné l'"intérêt qu'ils portent au renforcement des échanges parlementaires, y compris à travers la mise sur pied d'un groupe d'amitié parlementaire Algérie-Roumanie", conclut le communiqué.