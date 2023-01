Congo-Kinshasa: Victimes expiatoires !

L'hôtel de ville de Kinshasa vient de lancer l'opération " coup de poing " visant l'assainissement de la capitale. Une opération qui vise à séduire le Pape François annoncé pour le 31 janvier prochain. Comme sous Joseph Kabila quand il s'est agi d'accueillir le quatorzième sommet de la Francophonie, Kinshasa s'apprête à accueillir le Souverain pontife.

Il fallait donner l'impression aux visiteurs de Kinshasa, miroir de la République, qu'il y faisait beau vivre. Les travaux d'assainissement ont été lancés sous l'œil vigilant du gouvernement. Cependant, au jour fatidique d'octobre 2012, tous les sites n'étaient pas assainis. Kinshasa a trouvé une astuce à l'époque. Fabriquer des bâches géantes frappées des effigies en l'honneur de ce sommet de la francophonie. Des sites entiers dont Camp Kokolo ont été couverts afin d'éviter aux visiteurs de s'imprégner de la précarité de la vie des populations.

Dans les quartiers huppés de la capitale qui abritent les hôtels 5 étoiles où étaient logés le gros des invités, juste une petite couche de peinture était nécessaire pour mettre en confiance les hôtes de la capitale congolaise.

Cette recette de Joseph Kabila semble attirer les autorités de la ville. Cela passe par le principe du minimum qu'on peut faire étant donné que le chantier est trop vaste. Il sied de rappeler que le gouverneur GentinyNgobila avait promis d'entreprendre les travaux d'assainissement en vue de faire revêtir Kinshasa de sa plus belle robe.

Plusieurs opérations d'assainissement ont été initiées dont la plus importante Kin-Bopeto. Le Chef de l'Etat a été associé le jour de son lancement pour mettre en confiance la population. Des véhicules d'assainissement de la ville ont été exhibés. Mais après, plus rien. Nul ne sait la destination qu'ont prise ces engins. Quelques-uns étaient perceptibles à la Gombe beaucoup plus sur l'avenue des ambassadeurs avant de disparaitre complètement.

Le premier citoyen de la ville de Kinshasa a rassuré que les travaux d'embellissement vont se poursuivre le long du boulevard Lumumba jusqu'au niveau de l'aéroport international de N'djili. Il a également instruit le général SylvanoKasongo à veiller à ce que les vendeurs ne reviennent plus sur les sites déjà évacués.

Des mesures pour faire rire les vaches. Nul n'est besoin de souligner que l'hôtel de ville a pris une batterie d'initiatives pour rendre Kinshasa propre. Toutes se sont soldées par des échecs. Une autorité comme le Pape dispose des services qui lui présentent la cartographie de Kinshasa avant même d'arriver sur les lieux. C'est, entre autres, pour cette raison que l'étape de Goma a été supprimée.

Faire les choses à la va-vite croyant faire bonne image, c'est se tromper lourdement en prenant des vessies pour des lanternes. L'éradication des marchés pirates, l'enlèvement des épaves et véhicules mal garés, destruction des kiosques et terrasses de fortune, des garages pirates, l'arrestation des vendeurs de l'eau en sachet communément appelée " Eau pure ", la délocalisation des parkings des véhicules et arrêts de bus... appellent de l'autorité des initiatives pérennes plutôt que de faire des pauvres citoyens des victimes expiatoires pour le besoin de la cause.