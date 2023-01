Maroc: Al Haouz - L'INDH au coeur des efforts de promotion d'un tourisme écologique durable et responsable

Commune d'Ouirgane (province d'Al Haouz) - De par sa philosophie, son pragmatisme et son approche novatrice, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) se trouve à Al Haouz, une zone à dominante montagneuse, au coeur des efforts menés en vue de promouvoir une activité touristique "eco-friendly" durable et responsable.

L'intérêt porté par l'Initiative à l'accompagnement des jeunes de la région porteurs de projets dans le domaine du tourisme écologique n'est pas un simple fruit du hasard mais, émane de la démarche prônée par ce chantier de Règne qui, depuis son lancement officiel par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2005, et en plaçant l'individu au coeur des priorités et des dynamiques de développement, procède d'un diagnostic minutieux de la réalité sur le terrain, tout en tenant compte des spécificités intrinsèques à chaque territoire.

Justement, cette approche pragmatique est axée également sur l'écoute des attentes et aspirations des populations, afin que tous les efforts menés en vue d'améliorer les conditions socio-économiques des personnes ciblées, puissent aboutir à la concrétisation dans les faits de projets durables, porteurs de valeur ajoutée sûre et surtout, créateurs d'emplois et de richesse.

C'est dans ce sens d'ailleurs, que l'INDH dans sa Phase 3 plus précisément à travers, son programme 3 intitulé : "Amélioration du Revenu et Inclusion Economique des Jeunes" s'est engagée au niveau de communes territoriales relevant de la province d'Al Haouz, à accompagner des porteurs de projets notamment, les jeunes et les femmes, en leur offrant des opportunités inédites d'emploi et d'auto-emploi, dans moult secteurs jugés prometteurs comme le tourisme, l'artisanat, l'agriculture, et les services.

A l'instar, du projet novateur "Eco Camp", un complexe éco-touristique alliant tourisme et éducation à l'environnement ayant vu le jour à Douar Toroud à la commune rurale de Ouirgane, grâce à l'appui de l'INDH, la province d'Al Haouz compte nombre de gites, de refuges et de projets éco-touristiques, dont l'apport de l'Initiative en termes de financement, de suivi et d'accompagnement est fort considérable, permettant ainsi, à leurs propriétaires d'intégrer le monde de l'entrepreneuriat édifiant, par la grande porte.

A la commune rurale d'Ouirgane également, plus précisément à Douar "Derb Ouirgane" où, un Gite touristique "Riad Idar" a vu le jour, une équipe de M24, la chaine télévisée de l'information en continu de la MAP, a pu constater de visu l'importance de ce projet intégré qui, propose des séjours inédits, dans un cadre authentique au coeur de la nature, avec au menu un dépaysement garanti et une convivialité familiale 100% à la marocaine, de quoi permettre aux hôtes de goûter à la générosité des autochtones et à la splendeur du cadre féerique.

D'un montant total de 160.180 DH dont, 96.108 DH comme contribution financière de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), ce projet intégré est de nature à promouvoir un tourisme écologique durable et responsable, tout en mettant en relief la richesse et la diversité des paysages et des traditions dans cette zone.

Au micro de M24, Mariam Goundiz, gérante de ce projet, a fait savoir que ce Gite touristique offre moult services dont, l'hébergement et la restauration en se basant sur des produits du terroir et 100% bio, et l'organisation d'activités (randonnées pédestres...etc), notant que l'INDH a appuyé financièrement son projet notamment, pour l'acquisition des équipements nécessaires, tout en lui permettant de bénéficier de formation pré et post-création ainsi que d'un véritable accompagnement pour la création de son projet.

Tout en se félicitant de l'apport considérable de l'Initiative, elle a fait savoir que l'ambition qu'elle partage avec son associé, est de parvenir à élargir davantage ce projet à l'avenir, tout en s'investissant pleinement dans la commercialisation de cette destination notamment, avec la création en cours d'un site internet pour sa promotion et sa vente aux clients.

Elle a, de même, loué l'engouement que connait ce Gite touristique notamment, durant les vacances et les week-ends, par des familles comme par des touristes étrangers en quête de dépaysement, de détente et de découverte.

Avec l'accompagnement et le financement de ce genre de projets et bien d'autres, l'INDH se propose de créer localement davantage d'emplois et donc, de générer plus de valeur ajoutée, à travers l'encouragement de la création des TPME à forte importance socioéconomique, et l'amélioration des compétences transversales des jeunes.

C'est dire que l'INDH, dans ses trois phases, ne ménage aucun effort, en mobilisant les moyens humains et financiers nécessaires, afin de permettre aux jeunes de traduire dans les faits leurs idées et concrétiser leurs rêves, via des projets soigneusement étudiés et inscrits dans la durabilité, favorisant l'employabilité et la création de valeur sûre localement.