Algérie: Le ministre de l'Intérieur salue le professionnalisme de la Protection civile pour assurer le bon déroulement de la CHAN

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a salué, mardi à Alger, le sérieux et le professionnalisme du corps de la Protection civile, ainsi que son opérationnalité afin d'assurer le bon déroulement du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), prévu à partir du 13 janvier.

Lors de sa visite du siège de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention de Dar El Beida, relevant de la Direction générale de la protection civile (DGPC), en vue d'inspecter les derniers préparatifs, au titre de son plan de prévention opérationnel spécial CHAN, M. Merad s'est félicité du "sérieux et du professionnalisme" du corps de la Protection civile et de "sa disponibilité constante" pour la sécurisation de toutes les manifestations abritées par l'Algérie.

Le même responsable a également valorisé les dispositions prises et les équipements mobilisés par la DGPC, en vue d'assurer le bon déroulement de ce championnat africain qui sera organisé du 13 janvier au 4 février, dont la sécurisation des stades, des centres d'hébergement et autres au niveau des quatre wilayas concernées, tout en s'enquérant des dernières dispositions et des derniers préparatifs, au titre de son action préventive et opérationnelle.

A l'occasion, M. Merad a écouté, en présence du directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef, un exposé présenté par le directeur d'études chargé du cabinet du directeur général, le Colonel Fouad Lalaoui et le sous-directeur de la planification opérationnelle, le Commandant Fekous Merzak, autour du plan préventif et opérationnel spécial CHAN, tout en s'enquérant de son opérationnalité sur le terrain, d'autant plus que la DGPC a mis en place, en prévision de cette manifestation sportive africaine, un dispositif préventif et opérationnel spécial en vue d'en assurer le bon déroulement.

A cet effet, la Direction générale a mobilisé 2048 agents d'intervention, tous grades confondus, dont 1720 répartis sur les quatre principaux stades (Nelson Mandela à Baraki, Miloud Hadefi à Oran, 19 mai à Annaba et chahid Hamlaoui à Constantine), ainsi que 328 autres à travers les différentes structures pour une intervention rapide et une prise en charge efficace des différents cas urgents.

La DGCP procédera à l'installation de 7 centres médicaux avancés au niveau de ces stades pour prendre en charge les cas signalés par les médecins de la Protection civile, en sus de 4 centres de commandement mobiles à proximité des stades pour la gestion des interventions et la transmission des informations aux cellules de suivi au niveau local et central. Il s'agit également de la sécurisation des différents stades d'entrainement et des hôtels d'hébergement des sélections participantes et de leurs déplacements.

En sus des moyens humains, la DGPC a mobilisé 3 hélicoptères, 53 ambulances, 31 véhicules de secours et 16 motocyclettes en vue de veiller efficacement à la sécurité des participants et des supporters.

Dans le cadre des derniers préparatifs, plusieurs visites d'inspection ont été effectuées en compagnie des comités de préparation, à l'ensemble des services et structures devant accueillir le public et abriter la manifestation sportive au niveau des 4 wilayas en vue de s'enquérir de l'application des normes et consignes de sécurité.

Par ailleurs, le ministre a appelé la presse nationale à participer aux côtés de la Protection civile à l'opération de sensibilisation aux dangers d'intoxication au monoxyde de carbone (CO), présentant ses condoléances aux familles des victimes de ces accidents dans les wilayas de M'sila, Sétif et Mostaganem.