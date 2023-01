Algérie: Vers la relance de l'activité des usines Sovest et TGT de Tébessa

TEBESSA — Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a affirmé mardi à Tébessa que son département ministériel œuvre à relancer en 2023 l'activité des deux usines de transformation de verre Sovest et de Tuberie gaz de Tébessa (TGT) qui sont implantées dans la commune d'El Ma Labiod.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a précisé que ces deux usines qui se trouvent actuellement sous tutelle de la Banque extérieure d'Algérie (BEA) pour multiples causes dont des difficultés financières et des dettes ayant arrêté leurs activités et empêché le parachèvement de tous les travaux de l'une d'elles, assurant que son département œuvre à "relancer l'activité de ces deux usines durant l'année en cours".

Concernant la TGT qui produisait près de 60.000 tonnes de tubes en acier et accessoires d'attache et exportait un produit de haute qualité vers plusieurs pays avant de passer en 1999 sous tutelle de la BEA pour des raisons financières, le ministre a donné des instructions aux responsables du groupe Imetal pour accompagner la banque dans la relance de cette usine et trouver une solution définitive après diagnostic des problèmes posés.

M.Zeghdar a affirmé que ce dossier sera prêt pour être examiné par le Conseil des participations de l'Etat dans trois mois et définitivement résolu par des accords de partenariat avec des investisseurs nationaux ou étrangers, affirmant que les produits de cette unité sont demandés par les secteurs de l'énergie et de l'eau et cela exige d"œuvrer à trouver des solutions concrètes pour assurer la reprise de ses activités courant cette année".

Evoquant le cas de l'usine de verre Sovest réalisée en 1995 sur 10 hectares et employant 257 travailleurs également passé sous tutelle de la BEA en 1998, le ministre a préconisé de parachever les travaux restant et assurer le contrôle et la maintenance des installations notamment le four qui est unique en son genre à l'échelle nationale.

Il a également ordonné de lancer un appel d'offres de recherche de partenaires nationaux ou étrangers pour relancer l'usine "dans les plus proches délais" pour répondre aux besoins du marché et réduire la facture des importations vu que la production de l'usine est "très demandée particulièrement par l'industrie pharmaceutique consommatrice de flacons pour médicaments ainsi que par des pays africains que l'usine de Chlef n'arrive plus à satisfaire seule".

Le ministre a salué par ailleurs les efforts de la cimenterie d'El Mal Labiod, filiale du groupe public Gica, qui produit ciment, clinker et béton prêt l'emploi parvenant à réaliser en 2022 une croissance de 5 %.

Il a également salué le dynamisme affiché par le groupe Gica parvenu ces dernières années à développer en quantité et qualité ses produits et à pénétrer les marchés extérieurs notamment des pays voisins.

Le ministre de l'Industrie a recommandé de doubler d'efforts dans les prochaines années notamment avec l'amélioration de situation sociale et économique suite à la pandémie du Covid-19 et la relance des projets de l'habitat, soulignant que ce groupe a exporté en 2022 pour plus de 100 millions dollars.

Le ministre a visité en outre l'unité de production de meubles et la société de construction métallique au chef-lieu de wilaya insistant sur la création du plus grand nombre d'emplois.