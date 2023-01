Algérie: Relance de 23 entreprises industrielles après la levée en 2022 d'entraves dans plusieurs wilayas

TEBESSA — Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a fait état mardi à Tébessa de la relance en 2022 des activités de pas moins de 23 entreprises industrielles dans plusieurs wilayas du pays après la levée d'entraves.

Dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite de travail dans cette wilaya, le ministre a précisé que conformément au plan d'action du gouvernement, les services de son département ministériel ont "recensé 51 entreprises sous tutelle du ministère de l'Industrie qui étaient à l'arrêt depuis plusieurs années pour diverses raisons dont 23 ont été relancées en 2022 dans plusieurs wilayas", soulignant que "l'opération se poursuit toujours".

"Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune visant à engager une dynamique de développement économique au travers le territoire national pour se libérer de la dépendance à l'égard des hydrocarbures, diversifier les sources de revenus et réduire la facture des importations".

Concernant la situation de certaines entreprises industrielles de la wilaya de Tébessa, M. Zeghdar a indiqué, lors de l'inspection de l'usine de production de tubes, l'usine de verre et la cimenterie d'El Ma Labiodh, qu'"il est inadmissible que l'usine de verre et celle de production de tubes demeurent fermées et leurs activités suspendues pour de multiples raisons dont les plus importantes sont financières", recommandant impérativement de "relancer leurs activités au cours de cette année".

Ces deux usines, a ajouté le ministre, "sont sous tutelle de la Banque extérieure d'Algérie pour de multiples raisons, dont des difficultés financières et des dettes, ayant arrêté leurs activités et empêché le parachèvement de tous leurs travaux", assurant que son département œuvre à "relancer l'activité de ces deux usines courant de l'année".

Le ministre poursuivra sa visite dans la wilaya de Tébessa par l'inspection de l'usine de fabrication de meuble Louai et l'entreprise nationale de fabrication mécanique et outillage de coupe standard et spécifique.