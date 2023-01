Algérie: Formation artistique - Les orientations du Président Tebboune saluées

ALGER — Les orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la formation des élèves du lycée pilote des Arts à Alger, ont été saluées par les directeurs des instituts de formation artistique et des artistes formateurs.

Le Président Tebboune avait affirmé dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres que "la création du lycée pilote des arts a pour objectif de combler le vide culturel et artistique chez la génération montante, et de consolider nos fondements culturels et artistiques face aux défis, et ce en se basant sur nos références culturelles à l'instar du cinéma, le théâtre et la musique".

A ce propos, le directeur de l'Institut national supérieur de musique (INSM), Abdelkader Bouazzara, a salué la décision du Président de la République pour la création du premier lycée des Arts, évoquant l'orientation du Président de la République de "faire appel à des enseignants spécialisés et des experts pour former dans les différentes disciplines artistiques jusqu'à l'obtention du baccalauréat artistique, l'objectif étant d'assoir la culture de la formation dans le domaine de l'art", ajoutant qu'il faut aller vers les niveaux académique et professionnel.

Le même responsable a estimé que ces deux niveaux académique et professionnel constituaient "les seuls garants pour une protection optimale de la culture et du patrimoine culturel algérien ainsi que son transfert", citant, à titre d'exemple, son institut qui "œuvre depuis des années à réaliser un niveau académique plus avancé pour la formation d'une élite d'experts en musique capable de former la jeune génération".

M. Bouazzara a salué les parents ayant encouragé leurs enfants à rejoindre le lycée des arts, exprimant, dans ce sens, sa satisfaction quant au grand nombre de demandes et de candidatures reçues par cet établissement dont les diplômés pourront rejoindre les différents instituts et universités y compris l'INSM relevant du ministère de la Culture et des Arts.

Pour le directeur de la Culture de la wilaya de Sétif et cadre dans le domaine de la formation aux arts plastiques, Elhachemi Aamer, l'orientation du président de la République "vise à ouvrir la voie aux jeunes algériens pour obtenir un baccalauréat artistique et rejoindre les écoles supérieures, les académies et les universités selon leurs souhaits", tout en soulignant l'importance et le rôle axial de l'artiste dans la société pour relancer le développement.

Il a exprimé, en outre, son souhait quant à "l'ouverture d'autres lycées techniques notamment dans le sud du pays pour attirer ses jeunes énergies, en sus de s'ouvrir sur le continent africain et son potentiel important en terme de jeunes énergies à même de permettre à l'Algérie d'être pionnière dans ce domaine au niveau continental".

Soulignant le rôle important de la formation dans la relance de ce secteur sensible, le même responsable a assuré que "la politique éclairée du président de la République dans le domaine culturel lui accorde un intérêt particulier", insistant sur l'impératif de focaliser sur "la formation des formateur et de tirer profit des expériences étrangères notamment des pays amis".

Pour sa part, le metteur en scène et ancien formateur à l'Institut supérieur des métiers des Arts du spectacle et de l'Audiovisuel (ISMAS) relevant du ministère de la Culture et des Arts, Ahmed Khoudi, a estimé que la création d'un lycée pilote des arts à Alger était une étape importante, un noble objectif et un point de départ pour relancer la culture en Algérie.

Il a mis l'accent, en outre, sur l'impératif d'introduire "des matières artistiques au système éducatif depuis le cycle primaire" et d'œuvrer à "la sensibilisation de la société de manière générale à l'importance de l'art et de la culture".

Le lycée national des arts "Ali Maâchi" sis dans la commune d'El Biar (Alger), a été officiellement ouvert septembre dernier. Ses élèves sont encadrés par des professeurs spécialisés relevant d'établissements sous la tutelle du ministère de la Culture et des Art, tant sur le plan théorique que pratique.