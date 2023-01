Algérie: Constantine/CHAN2022 - Un plan de sécurité spécial pour la compétition continentale

CONSTANTINE — Les services de la Sûreté de wilaya de Constantine ont prévu un plan sécuritaire, pour le 7ème Championnat africain de football des nations des joueurs locaux CHAN2022, qui se déroulera du 13 au 4 février en Algérie et dont les compétitions du 3ème groupe se dérouleront au stade Hamlaoui de la capitale de l'Est, ont indiqué mardi, ces services.

Selon l'officier de police principal Bilal Benkhelifa, responsable de la cellule de communication et relations publiques à la Sûreté de wilaya, toutes les mesures nécessaires ont été ainsi prévues pour assurer la sécurité des citoyens, des délégations sportives et des invités de la wilaya de Constantine, dans le cadre d'un plan de circulation spécial, à travers les issues routières et aériennes, ainsi que les voies d'accès aux centres d'hébergement et au stade Hamlaoui.

L'officier de police principal a indiqué que ce plan sécuritaire intègre systématiquement la surveillance vidéo pour assurer la sécurité maximale de cette grande manifestation footballistique, en particulier la sécurité des invités, depuis l'arrivée à l'Aéroport international Mohamed Boudiaf, les entrées terrestres dans la wilaya, jusqu'aux hôtels, les centres d'entraînement et le stade principal.

Tout le complexe sportif du stade Hamlaoui ainsi que ses environs, est sécurisé par un dispositif vidéosurveillance mis en place par la Sûreté de wilaya. Ce dispositif performant est conçu selon les dernières technologies lesquelles donnent une image de haute qualité et assure des zooms et des retours instantanés des enregistrements, en plus, des policiers postés aux alentours du stade.

Le dispositif prévoit également la surveillance extérieure et intérieure du stade, le terrain, les gradins, les tribunes officielles, les cabines de presse, les entrées et les sorties, les parkings, les terrains réplique des entraînements, a-t-il précisé.

L'officier de police a souligné que ce dispositif fonctionne dans le cadre d'une couverture globale de la wilaya, en connexion avec le système central de vidéosurveillance, ajoutant que la surveillance s'étend aux sites archéologiques et touristiques à travers la wilaya, des patrouilles de surveillance des citoyens et des délégations invitées, sont au programme de ce plan sécuritaire.

Il est prévu en outre, un plan de circulation destiné à assurer la fluidité maximale du trafic, aux heures des compétitions qu'abritera le stade Hamlaoui. Ce plan prévoit la fermeture en alternance de certaines voies.

A rappeler que le stade Hamlaoui accueillera les compétitions du 3ème groupe du CHAN2022 qui comprend les équipes du Ghana, de Madagascar, du Soudan et du Maroc, ainsi qu'une rencontre des quarts de finale.