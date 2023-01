Algérie: Foot/ CHAN-2022 - La 7e édition de l'Algérie de A à Z

Foot/ CHAN-2022 : la 7e édition de l'Algérie de A à Z

ALGER - Le 7e Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023), prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février, de A à Z :

A comme Algérie : C'est la première compétition majeure de la CAF que l'Algérie accueille depuis 1990. 1990, année où l'Algérie avait accueilli la Coupe d'Afrique des Nations et l'avait remportée devant son public face au Nigeria 1-0. Le premier trophée majeur que le pays gagne avant d'ajouter à son palmarès une autre CAN, celle de 2019 en Egypte devant le Sénégal (1-0).

B comme Bougherra : L'Algérien Madjid Bougherra est le premier ancien capitaine d'une Coupe du Monde à devenir entraîneur au CHAN. Il était présent lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil avec l'Algérie.

C comme Coachs : 15 des 18 entraîneurs de l'édition du CHAN de cette année sont africains - un nouveau record du tournoi. Une ère impressionnante qui reflète la croissance exponentielle du talent local sur les lignes de touche à travers le continent.

D comme Deux : République Démocratique du Congo et le Maroc sont les deux équipes à avoir gagné deux fois cette compétition.

E comme Ebunga : Le Congolais de l'AS Vita, Saoulé Ebunga sera le plus vieux joueur à participer à ce Championnat d'Afrique des Nations. Il est âgé de 39 ans.

F comme Femmes : Trois femmes arbitres ont été sélectionnées pour le CHAN 2022 : Vincentia Amedone (Togo) et les arbitres assistantes Carine Atezambong Fomo (Cameroun) et Diane Chikotesha (Zambie).

G comme Ghana : Les "Black Galaxies" du Ghana ont atteint la finale à deux reprises - 2009 et 2014 mais n'ont toujours pas remporté le titre CHAN.

H comme Hospitalité : Les Algériens sont connus pour leur hospitalité. "Marhaba", qui signifie bienvenue en arabe, est écrit sur toutes les enceintes choisies pour ce CHAN. Pour l'occasion, les bus seront gratuits.

I comme Ibrahim Danlad : Tout juste sorti de la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec les "Black Stars" du Ghana, le gardien de but Ibrahim Danlad espère reproduire cette expérience en Algérie. Il sera à coup sûr, une des attractions de ce tournoi.

J comme Jeunesse : Des centaines de jeunes filles et garçons ont postulé pour la mission de bénévolat au niveaux des quatre villes hôte de la compétition: Alger, Constantine, Oran et Annaba. Cela démontre tout le dynamisme qui anime la jeunesse algérienne pour faire de cette édition une totale réussite.

K comme Konaté : L'Ivoirien Abdramane Konaté est le plus jeune joueur convoqué dans cette édition du CHAN. Il est âgé de 16 ans.

L comme Locaux : Cinq des six trophées du CHAN exposés ont été remportés par des entraîneurs locaux, dont Santos Mutubile avec la RD Congo (2009), le Tunisien Sami Trabelsi (2011), Florent Ibenge avec la RD Congo (2016), Jamal Sellami avec le Maroc (2018) avant que Houcine Ammouta défende le titre lors de l'édition 2020.

M comme Madagascar : Madagascar est la seule équipe qui fera ses débuts dans l'édition de cette année. Les "Barea", qui ont atteint les quarts de finale lors de leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 en Egypte, espèrent reproduire le même exploit en Algérie.

N comme Nelson Mandela : Situé à Baraki, dans la banlieue d'Alger, le tout nouveau stade moderne de 40.000 places a été baptisé du nom du premier président noir d'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Une icône mondiale qui a dit un jour : "Le sport a le pouvoir d'inspirer. Il a le pouvoir de d'unir les gens comme peu d'autres le font. Il parle aux jeunes dans un langage qu'ils comprennent." Cette enceinte accueillera le match d'ouverture et la finale du CHAN, vendredi entre l'Algérie et la Libye (20h00).

O comme Oran : Après avoir accueilli les Jeux méditerranéens l'été dernier, la ville d'Oran est impatiente d'accueillir une autre compétition internationale. Les équipes du groupe D (Angola, Mali et Mauritanie ) et du groupe E (Cameroun, Congo et Niger) débuteront leur tournoi dans cette ville.

P comme Pape Thiaw : Pape Thiaw effectuera sa première mission importante en tant qu'entraîneur lorsqu'il conduira le Sénégal au CHAN. L'ancien Lion de la Teranga faisait partie de l'équipe emblématique de 2002 qui a épaté le monde à la Coupe du Monde 2002 en Corée et au Japon, en atteignant les quarts de finale.

Q comme Qualification : Le meilleur buteur des qualifications, Daniel Afriyie, qui a marqué trois fois pour les "Black Galaxies" du Ghana et a obtenu une place dans l'équipe des Black Stars lors de la Coupe du Monde au Qatar.

R comme Rencontres : 32 rencontres sont programmées. Le premier match aura lieu entre l'Algérie et la Libye à Baraki.

S comme le Sénégal : Le Sénégal peut-il devenir la première équipe à remporter le triplé continental ? La nation ouest-africaine a remporté la CAN et la CAN de Beach Soccer, mais n'aura pas la tâche facile lors du CHAN.

T comme Temps : C'est l'hiver en Algérie avec des températures allant de 8 C à 18 C.

U comme Unique : Cette compétition est unique en ce genre. La seule sur toute la planète réservée aux footballeurs locaux.

V comme Var : Dans un geste historique, l'arbitre assistant vidéo (VAR) sera utilisé dans tous les matchs de cette compétition.

X comme XI : 11 en chiffre romain. Le nombre d'équipes en compétition en Algérie qui ont au moins atteint les demi-finales. La RD Congo (2009 et 2016) et le Maroc (2018 et 2020) l'ont chacun remporté deux fois, tandis que la Libye a soulevé le trophée en 2014. Le Mali (2016 et 2020) et le Ghana (2009 et 2014) ont atteint la finale à deux reprises. L'Angola s'est incliné 3-0 contre la Tunisie lors de la finale de 2011 au Soudan. La Côte d'Ivoire (2016) et le Soudan (2011 et 2018) ont terminé troisième. L'Algérie (2011), le Sénégal (2009) et le Cameroun (2020) ont aussi atteint ce stade du tournoi.

Y comme Yallah : Allez ! On a hâte que la fête commence.

Z comme Zviti : Le Zviti est un des plus fameux mets de la cuisine algérienne. Un véritable délice, tout comme le couscous, la Chakhchoukha, ou encore le tajine. L'Algérie est dotée d'une grande diversité culinaire. Les fans vont se régaler.