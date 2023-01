Algérie: Nouvel an amazigh - Ouverture d'une exposition sur le patrimoine culturel de Khenchela au "Bastion 23"

ALGER — Une exposition dédiée au patrimoine culturel matériel et immatériel de la wilaya de Khenchela s'est ouverte mardi au "Bastion 23", à l'occasion de la célébration du nouvel an amazigh (Yennayer 2973) avec au programme des activités artistiques et culturelles reflétant l'authenticité de la région.

Prévue jusqu'au 12 janvier, cette exposition mettant à l'honneur le patrimoine des Aurès donne un aperçu des plats traditionnels populaires préparés lors de le fête de Yennayer et présente des tenues traditionnelles comme la melhfa et le burnous, des bijoux traditionnels et le célèbre "tapis de Babar"

Le représentant de la direction de la culture de la wilaya de Khenchela, Ighoubane Hamdi, a précisé que le programme préparé à cette occasion prévoyait diverses expositions culturelles mettant en avant le patrimoine de la région à travers des produits d'artisanat et les rites accompagnant la célébration du nouvel an amazigh.

Plusieurs expositions sont également prévues dans ce cadre avec la participation d'associations locales. Il s'agit d'une exposition de livres sur le patrimoine de la wilaya de Khenchela, une exposition de photographies sur les principaux sites archéologiques de la wilaya, une exposition de tenues traditionnelles, une exposition de tapis, une exposition de poterie et une exposition de produits d'artisanat.

Le "tapis de Babar" de Khenchela a suscité un engouement des visiteurs qui ont tenu à saluer le savoir-faire des femmes artisanes de la région.

Au pavillon des tapis des Aurès, la présidente de l'Association "Afous deg fous" pour la femme rurale, Amamri Sadika a précisé que "le tapis de Babar, qui se caractérise par ses motifs respectant la spécificité de la région, reflète la richesse et la diversité du patrimoine culturel de Khenchela".

"Ce tapis, qui a été préservé de génération en génération, constitue le gagne-pain pour bon nombre de familles", a-t-elle dit.

Cette manifestation prévoit un programme artistique qui verra la participation de troupes de chant locaux.

Dans ce cadre, la directrice du Centre des arts et de la culture au "Bastion 23", Faïza Riache a indiqué que cette manifestation est organisée en coordination avec la Direction de la culture et des arts de la wilaya de Khenchela, le Musée national public des frères martyrs Boulaâziz ainsi que les associations locales, en vue de promouvoir et de faire connaitre la richesse et la diversité culturelle de cette région.