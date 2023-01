Soudan: Les signataires de l'accord-cadre présentent leurs visions sur le démantèlement de l'autonomisation

Khartoum — Les signataires de l'accord-cadre participant à la conférence de la feuille de route pour le renouvellement du processus de démantèlement du régime du 30 Juin ont présenté aujourd'hui matin à la Salle de l'Amitié un certain nombre de papiers sur leurs visions sur la suppression de l'autonomisation.

Le Parti National Umma a indiqué dans sa vision que la question du démantèlement du régime trentenaire est une question fondamentale visant à libérer le pays de la mentalité autoritaire et d'autonomisation et de ses dimensions idéologiques, à arrêter la destruction du Soudan due à l'autonomisation, et à jeter les bases de la transition vers la démocratie et la bonne gouvernance.

Le papier a fait allusion aux certaines questions urgentes qui ne peuvent pas être retardées, telles que l'exemption des responsables exécutifs qui sont toujours dans les institutions et les compagnies de gouvernement qui appartiennent à l'un des organes de l'État précédent, en plus de l'évaluation de l'expérience du comité de démantèlement du 30 Juin, le développement de l'expérience et le renouvellement du processus conformément à un mécanisme ou une commission nationale pour démanteler l'autonomisation.

Le papier présenté par le Parti Unioniste (Origine), a souligné l'importance de redéfinir le terme de la suppression de l'autonomisation , qui ne doit pas être dirigée contre un groupe politique, religieux ou intellectuel spécifique, avec la révision de la base juridique du comité pour éviter les contestations sur sa formation, en soulignant le suivi des directives légales et la confidentialité pour appliquer la suppression de l'autonomisation.

Le papier du Parti du Congrès Populaire a appelé à l'établissement d'une commission indépendante de lutte contre la corruption conformément à la loi, avec des structures auxiliaires au sein des institutions pour le démantèlement de l'autonomisation, y compris le parquet public, l'autorité judiciaire et l'auditeur général.

Le papier du Front Révolutionnaire Soudanais a présenté dans sa vision que le comité a un rôle pivot et important pour le soutien de la période de transition avec l'importance du consensus sur le comité et sa continuité pour protéger la période de transition, consolider et soutenir le système démocratique, et empêcher le retour de l'ancien régime.

Le papier du Mouvement Populaire de la Libération du Soudan, le Courant Démocratique Révolutionnaire, a déclaré que le Comité de l'autonomisation est un comité politique et juridique avec des spécialisations spécifiques qui sont les objectifs de la Révolution de Décembre, et qu'il ouvrirait la voie à la transition civile démocratique.

D'autre part, le papier du Parti du Congrès Soudanais a appelé à donner au Comité d'autonomisation un statut juridique pendant la période de transition en tant qu'organe exécutif indépendant de l'État, soumis à la surveillance et à la responsabilité du Parlement, et présidé par le Premier, dont le son Directeur a le rang de Ministre Plénipotentiaire.