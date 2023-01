Soudan: Le Président du CST affirme la fermeté des relations Soudano-Egyptiennes

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a affirmé la fermeté et l'éternité des relations avec la République Arabe d'Égypte, et le souci du Soudan de les développer davantage de manière à réaliser les intérêts communs des deux pays et peuples frères.

Lors d'une réunion dans son bureau aujourd'hui avec l'Ambassadeur Egyptien à Khartoum Hani Salah, Al-Burhan a souligné le souci du Soudan de pousser en avant la mise en œuvre des projets de liaison électrique et de chemins de fer entre les deux pays, ainsi que l'activation d'intra-commerce.

L'ambassadeur Egyptien a déclaré à la presse que la réunion a souligné l'importance de l'échange de visites par les responsables des deux pays, qui pousse les relations à des horizons plus larges.

Il a ajouté que la réunion a abordé l'initiative Egyptienne qui vise à parvenir à un règlement politique, et qu'il a été convenu de l'importance de clarifier les éléments de l'initiative d'une manière plus grande et plus large aux cercles officiels et populaires.

L'ambassadeur Egyptien a souligné que l'initiative Egyptienne s'inscrit dans le cadre du rôle Egyptien, qui vise à renforcer l'unité et la stabilité du Soudan, réaliser ses intérêts et à faciliter le dialogue Soudanais-Soudanais.

L'ambassadeur Egyptien a dit : "Nous allons travailler au cours de la prochaine étape pour clarifier tous les aspects de l'initiative Egyptienne afin d'identifier le véritable objectif derrière elle.