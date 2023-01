Libye/Algérie: Foot/ CHAN-2022 / Algérie - Libye - Déclarations des joueurs à J-3

ALGER — Déclarations des joueurs de l'équipe nationale A' de football, recueillies par l'APS peu avant le début de la séance d'entraînement effectuée mardi après-midi sur le terrain annexe du stade Nelson-Mandela de Baraki, à trois jours du match d'ouverture du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023), prévu vendredi entre l'Algérie et la Libye (20h00) :

Alexis Guendouz (gardien de but/ CR Belouizdad) : "On observe toujours les équipes adverses dans l'objectif de bien commencer nos matchs. Il y a une différence entre un match amical et un rendez-vous officiel. On prend ce qu'il faut, mais on se fie pas aux résultats des matchs-tests. Nous sommes en train de se préparer en conséquence pour bien entamer le tournoi face à la Libye. Concernant le public, on fera tout pour le rendre fier et procurer de la joie à tout le pays".

Aziz Lhameri (attaquant/ JS Saoura) : "Il règne une bonne ambiance au sein du groupe à l'approche du jour J. Le match d'ouverture sera un derby face à une équipe libyenne joueuse, composée d'excellents éléments. Désormais, on sait tout sur cette sélection, leurs points forts et leurs faiblesses.

Nous sommes à trois jours de ce premier rendez-vous, à nous de peaufiner notre préparation pour être prêts pour le jour J. Après une série de quatre matchs sans victoire, nous serons dans l'obligation de mettre fin à cette mauvaise série pour aborder cette compétition en force. Nous avons abordé notre dernier test disputé face au Ghana (0-0) avec l'intention de gagner, mais on a manqué de réussite. A nous de corriger nos erreurs pour retrouver notre forme. J'appelle le public à venir en masse pour nous soutenir, et nous prêter main forte tout au long du tournoi".