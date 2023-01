Algérie: Décès d'un mineur suite à un tir de sommation à Baraki - Le Procureur de la République près le tribunal d'El Harrach ordonne l'ouverture d'une enquête préliminaire

ALGER — Le Procureur de la République près le tribunal d'El Harrach a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire, après le décès d'un mineur qui a succombé à ses blessures suite à un tir de sommation à Baraki (Alger), pour élucider les circonstances de cet incident, l'agent de police mis en cause ayant été placé en garde à vue, a indiqué mardi un communiqué de cette juridiction.

"En application des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, le Procureur de la République près le tribunal d'El Harrach porte à la connaissance de l'opinion publique qu'en date du 10/01/2023 et dans le cadre d'une perquisition de deux domiciles aux Eucalyptus concernant une enquête diligentée par la police judiciaire de la Sûreté de daïra de Baraki dans une affaire de possession et trafic de psychotropes et dont les résultats étaient concluants, il a été procédé à la saisie d'une quantité de psychotropes et à l'arrestation des mis en cause", précise le communiqué.

"Des individus ont tenté de troubler le déroulement de l'opération en vue de libérer, par la force, les personnes arrêtées ce qui a entrainé une situation d'anarchie et amené un policier à opérer un tir de sommation ayant touché un mineur âgé de 16 ans qui a été transporté immédiatement à l'hôpital où il a succombé à ses blessures".

"Le Procureur de la République près le tribunal d'El Harrach s'est rendu à l'hôpital et a constaté la dépouille en présence du médecin légiste ordonnant d'effectuer une autopsie et d'ouvrir immédiatement une enquête préliminaire pour élucider les circonstances de cet incident, parallèlement au placement en garde à vue de l'agent de police mis en cause", a conclu le communiqué.