Afrique: Compétition AgriPitch 2022 - La BAD dévoile la liste des 25 finalistes

Vingt-cinq entreprises du secteur agricole, dirigées par des jeunes et originaires de quatorze pays africains, se sont qualifiées pour la phase finale de la compétition AgriPitch 2022 du Groupe de la Banque africaine de développement.

"La Banque, en collaboration avec Private Equity Support, chef de file de la mise en œuvre, et les organisations partenaires Eldohub et Private Finance Advisory Network, a annoncé les 25 finalistes de la compétition qui décernera 140 000 dollars de prix sous forme de dons et de formation aux compétences commerciales ", informe la Bad dans un communiqué de presse. Selon l'institution dont le siège se trouve à Abdijan, parmi les 25 finalistes figurent 17 petites et moyennes entreprises détenues ou dirigées par des femmes. Treize d'entre elles sont originaires de pays francophones, tandis que les 12 autres sont originaires de pays anglophones.

Le concours AgriPitch s'adresse aux jeunes africains âgés de 18 à 35 ans travaillant dans la chaîne de valeur agricole. Les 25 finalistes recevront une formation visant à renforcer leurs compétences en matière de gestion d'entreprise, ainsi que les outils et les connaissances nécessaires pour renforcer leur capacité à attirer des investisseurs, à gérer leurs finances et à présenter des propositions commerciales bancables.

" Ces jeunes agripreneurs ont un grand potentiel et témoignent du niveau d'innovation qui existe en Afrique. Le soutien de la Banque, par le biais du concours AgriPitch, renforcera la bancabilité de ces projets et constituera une étape concrète vers le renforcement de l'agro-industrie et de la sécurité alimentaire sur le continent ", a déclaré Edson Mpyisi, économiste financier en chef de la Banque et coordinateur d'Enable Youth.

Le concours a reçu plus de 1 000 candidatures d'" agripreneurs " africains, dont 250 environ émanant de petites et moyennes entreprises détenues ou dirigées par des femmes.

" Il est rassurant de voir et d'évaluer des centaines d'excellentes opportunités d'investissement potentielles provenant de toute la région ", a déclaré Diana Gichaga, directrice associée de Private Equity Support.

Le concours AgriPitch est une activité centrale et récurrente du programme Enable Youth de la Banque africaine de développement, sponsorisé par le Fonds fiduciaire multi donateurs pour l'entrepreneuriat et l'innovation des jeunes de la Banque.