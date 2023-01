Mali: Enlèvement d'Olivier Dubois - Deux juges d'instruction nommés en France

La justice française nomme deux juges d'instruction pour enquêter sur l'enlèvement d'Olivier Dubois. Le journaliste français, qui travaille notamment pour Libération ou Le Point, a été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, alors qu'il était en reportage. Il est depuis retenu en otage par le Jnim, le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans, lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les autorités maliennes et françaises assurent être mobilisées pour sa libération. La nomination de ces deux juges et l'ouverture en France d'une information judiciaire était réclamée par les proches d'Olivier Dubois.

L'information judiciaire a été ouverte début octobre, dans la plus grande discrétion.

Des sources judiciaires révèlent aujourd'hui que deux juges d'instruction ont été nommés il y a un peu plus de trois mois : Bertrand Grain et Jean-Marc Herbaut appartiennent au pôle antiterroriste du tribunal de Paris. Jean-Marc Herbaut en est même le coordonnateur depuis septembre dernier.

Les deux hommes sont donc des habitués de la sphère jihadiste, le juge Herbaut connaît même très spécifiquement ses acteurs au Mali puisqu'il est déjà en charge de l'enquête sur l'assassinat de nos collègues de RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon, tués à Kidal en 2013. Un assassinat revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique, allié du Jnim, le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans qui détient actuellement le journaliste français.

Après l'enlèvement d'Olivier Dubois, il y a plus de 21 mois, la Justice française avait ouvert une enquête préliminaire. L'ouverture d'une information judiciaire était réclamée depuis des mois par les proches d'Olivier Dubois : elle permettra la constitution de parties civiles -amis, familles ou organisations de défense des journalistes par exemple, comme Reporters sans frontières, qui a confirmé cette intention ce mardi 10 janvier, dans un communiqué.

Surtout, les avocats des parties civiles auront accès au dossier judiciaire et donc aux premiers éléments de l'enquête en cours. Ce qui leur permettra d'en savoir enfin davantage sur les conditions dans lesquelles Olivier Dubois a été enlevé et sur le rôle des différents acteurs impliqués.

Autant d'éléments pour mieux comprendre et, c'est ce qu'espèrent les proches du journaliste, pour accélérer les initiatives en cours, des États français et malien, pour sa libération.

Maître Laurent Bayon, avocat de Déborah Al Hawi Al Masri, mère des enfants d'Olivier Dubois : " Je me félicite de l'ouverture de cette information judiciaire, que j'avais sollicitée et qui me permet d'accéder à l'ensemble des investigations qui ont été faites depuis l'enlèvement d'Olivier Dubois. Ça permet de comprendre et de discuter avec les autorités qui sont en responsabilité pour obtenir sa libération. Jusque-là, le Parquet national antiterroriste avait souhaité, dans un premier temps, mener une enquête préliminaire qui était totalement secrète, dont les actes étaient complètement secrets. Personne n'avait accès à ces investigations. Or le Parquet s'est même déplacé au Mali, et a recueilli un certain nombre d'informations permettant de comprendre dans quelles conditions et par qui Olivier Dubois a été enlevé. Ces informations sont importantes pour la famille, qui a besoin de connaître les choses et de voir que la Justice est à l'œuvre pour élucider et, peut-être, faciliter la libération. "