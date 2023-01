Sénégal: Lutte contre l'insécurité routière - Le gouvernement prend 22 mesures

Au lendemain de l'accident tragique à Kaffrine, le Premier ministre Amadou Ba a présidé un Conseil interministériel pour lutter contre l'insécurité routière. A l'issue du conclave, Amadou Ba a annoncé 22 mesures pour faire face à cette situation.

"A travers une démarche inclusive, nous avons procédé à un diagnostic sans complaisance de la situation. Maintenant, il nous faut passer à l'action et de façon résolue, c'est cela et rien que cela qu'attendent nos concitoyens. C'est une attente forte et légitime qu'il convient de satisfaire ; alors, le message doit être clair : plus jamais çà sur nos routes. Je le dis avec une détermination absolue, des actes suivront et ils ne doivent faire l'objet ni de report ni de compromis ", a déclaré le Premier ministre.

Il a indiqué que le gouvernement sera sans concession avec ceux qui contreviennent aux règles édictées pour garantir l'intégrité physique de nos concitoyens. Amadou Ba a souligné qu'un des probables facteurs d'altération de l'efficacité des mesures que je vais énoncer, sous peu, reste le manque de suivi. Il convient à son avis, d'y remédier. M. Ba a relevé que ce terrible accident qui a frappé notre pays hier doit déclencher une prise de conscience pour renforcer les mesures de prévention et de sécurité. Il affirme qu'il ne faut pas relâcher nos efforts pour faire progresser la sécurité sur les routes.

"La sécurité routière était et restera une des priorités d'action du Gouvernement, et les services de l'Etat sont particulièrement mobilisés pour surveiller les routes, contrôler et si nécessaire, réprimer les infractions commises. Notre mobilisation collective doit être sans faille pour lutter contre l'insécurité routière. Les mesures que l'Etat va appliquer se veulent une rupture que l'on pourrait qualifier de structurée, car toutes les parties prenantes ont été associées à la réflexion ", a expliqué le Premier ministre tout en annonçant les 22 mesures prises.

Il s'agit entre autres, de la mise en place d'une structure autonome multisectorielle, dirigée par un officier supérieur, interdiction de circuler pour les véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23 heures et 5 heures et rappelant les horaires de circulations des véhicules de transport de marchandises dans Dakar ; limitation de la durée d'exploitation à 10 ans pour les véhicules de transport de personnes à 15 ans pour les véhicules de transport de marchandises ; un plan d'accélération de la mise œuvre du programme de modernisation et de renouvellement du parc ; interdisant l'importation des pneus usagés (pneus d'occasion) ; passage gratuit du contrôle technique à Dakar pour tous les véhicules de transport de personnes et de marchandises.

Le contrôle technique des véhicules, le plombage des compteurs de vitesse des véhicules de transport de personnes et de marchandises à 90 km/heure ; interdiction de toute transformation des véhicules visant à augmenter les places assises pour les passagers ou à créer des porte-bagages supplémentaires, l'âge pour l'obtention du permis de conduire, le port du casque pour tout conducteur et passager des véhicules à 2 roues figurent aussi parmi les 22 mesures prises.