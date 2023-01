Ile Maurice: Vijandra Ramsarah - Un sens inné et poussé du service

Il y a une dizaine de livreurs de bouteilles de gaz à domicile dans toute l'île, mais celui de la rue Paille-en-queue, à Baie-du-Tombeau, pousse le sens du service, qu'il a inné, à l'extrême. Vijandra Ramsarah travaille sept jours sur sept, fait de la vente directe, aussi bien que la livraison à domicile de ce combustible. Et même après une journée de travail, lorsque quelqu'un vient frapper à sa porte avec sa bouteille de gaz vide, il n'hésite pas à lui ouvrir et à le servir.

Ce service est une évidence pour ce quadragénaire mince comme un fil, qui arrive pourtant à soulever sans peine des bouteilles de gaz faisant jusqu'à 12 kg pour les charger sur sa camionnette et aller les livrer à domicile. "C'est normal d'être disponible car je propose un service essentiel."

Vijandra Ramsarah, qui est originaire de Baie-du-Tombeau, tient sans nul doute son sens des affaires de son père, un chauffeur de taxi, qui était non seulement éleveur mais également courtier foncier. Ce cadet d'une fratrie de trois frères fréquente le collège Bhujoharry. Il n'a que 16 ans lorsque son frère aîné, qui a fait des études d'architecture, ouvre une compagnie de construction. Vijandra Ramsarah décide alors, à la fin de son cycle secondaire, de suivre un cours de Building & Design auprès de l'Industrial and Vocational Training Board. Et quand le benjamin de la famille termine lui aussi ses études secondaires, il va étudier la plomberie, de sorte que les trois frères unissent leurs forces et offrent leurs différentes spécialités au sein de la compagnie de construction. Ils obtiennent des contrats non seulement avec des particuliers mais aussi de l'État.

Au bout d'un certain temps, les trois frères se marient et empruntent chacun une voie différente. Malgré cela, ils conservent leur entreprise commune. L'aîné des frères ouvre un centre de méditation, le benjamin fait de l'élevage de porcs à Petite- Rivière alors que Vijandra Ramsarah, après avoir pensé à ouvrir une quincaillerie avec l'aide de son autre frère, se ravise et se lance dans la livraison de bouteilles de gaz à domicile "car servir le public m'a toujours intéressé et plu", précise-t-il.

Leur aventure commune s'essouffle au bout de 25 ans, en raison de la main-d'oeuvre qui devient difficile et se raréfie et de clients mauvais payeurs. Ils liquident alors leur compagnie et chacun se concentre sur son business parallèle. Le but de notre interlocuteur n'est alors pas juste de vendre du gaz en bouteille mais de faire de la livraison à domicile également. Au final, il se lance seul et nomme son entreprise Speed Gas Ltd. Bien qu'il soit censé opérer sept jours sur sept entre 8 heures et 20 heures, Vijandra Ramsarah ouvre dès 7 h 30 du lundi au samedi. Le dimanche et les jours fériés, c'est de 7 h 30 à 13 heures qu'il opère. "Dans la semaine, on attend une journée et les clients débarquent au fur et à mesure alors qu'en week-end, ils viennent acheter leur bouteille de gaz tôt."

Il effectue la livraison à domicile de 9 heures à 18 heures. Il arrive que les habitués, qui prennent avantage de ce service à domicile, n'aient subitement plus de gaz après ses heures d'ouverture. Appelé alors à la rescousse, Vijandra Ramsarah se rend chez eux pour les dépanner. "Je reste toujours disponible, surtout pour mes clients fidèles."

Cela fait maintenant huit ans qu'il offre ce service aux habitants de Baie-du-Tombeau, qui constituent 30 % de sa clientèle. Mais il approvisionne aussi en gaz des particuliers et surtout des snacks et restaurants. Il couvre désormais d'autres régions du pays comme Calebasses, Terre-Rouge, Arsenal, Grand-Baie et Trou-aux-Biches. La moitié de ses ventes sont directes et le reste c'est de la livraison à domicile.

Il ne s'épargne aucune peine dans ce métier, bien que son markup ne soit que de Rs 17 par bouteille, et qu'il facture moins d'une centaine de roupies pour la livraison à domicile à Baie-du-Tombeau et légèrement plus en dehors de cette localité.

Si son dépôt où il est en contact direct avec les clients se trouve au début de la rue Paille-enqueue, le Covid-19 l'a obligé à le transférer à l'autre bout de la rue où son frère est installé et où la structure vitrée permet la distanciation physique. Hormis ce déménagement, précise-t-il, "le Covid- 19 n'a pas gêné la vente, bien que j'aie évité le plus possible la livraison à domicile. Je peux même dire que la pandémie nous a permis d'introduire le paiement par Juice et a fait que les clients achètent des bonbonnes en réserve, ce qu'ils ne faisaient pas avant la pandémie. Celle-ci a vraiment changé l'état d'esprit des gens. Ils se sont adaptés aux nouvelles donnes de sécurité et cela a facilité mon travail."

Vijandra Ramsarah a regagné son dépôt initial au début de la rue Paille-en-queue il y a trois mois, tout en laissant son frère continuer à vendre du gaz pour lui. "Il a d'autres horaires que moi et opère de 17 heures à 21 heures et dessert les clients de l'autre partie de la localité." Et pour dépanner les têtes en l'air, il a aménagé un coin avec des aliments de base tels que l'huile, le riz, des conserves, des sodas et des friandises.

Vijandra Ramsarah voudrait étendre son service à d'autres régions de l'île, en commençant par capter davantage de clients dans le Nord. Pour cela, il lui faudra augmenter sa capacité de stockage, recruter du personnel, se doter de moyens additionnels de transport et bien considérer tous les autres aspects pratiques de cet aménagement.

Il ne se contente pas de faire de la vente directe ou de livrer des bouteilles de gaz en mains propres. Sur demande, Vijandra Ramsarah va jusqu'à entrer dans les cuisines et raccorder les régulateurs sur lesdites bouteilles pour les personnes qui n'arrivent pas à le faire. Et elles existent. C'est dire à quel point son sens de service est développé.